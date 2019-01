Dar od Ovečkina, teď debut v extralize. Hamrlík junior: Táta? Osobní trenér | iSport.cz

Osmnáctiletý obránce se v dohrávce 40. kola Třince se Zlínem (2:1) dostal na led pětkrát, ale zážitků má i tak hromady. „Jo, dobrý, sem tam jsem měl nějaké krize, ale dobré,“ usmíval se nesměle po zápase mladík.

Podobu s tátou nezapře, na pohodových hláškách musí ještě zapracovat. Ale i tohle má po tátovi evidentně v sobě. Když padla otázka na to, co mu na premiéru řekl táta a trenér v jedné osobě, jen se pousmál. „On dneska moc nemluvil, má něco s hlasivkama, takže to bylo dobré. Kluci mě povzbuzovali, užil jsem si to.“

Po tátovi zdědil místo ve zlínské obraně i přezdívku. Jen číslo má Larry junior zatím jiné, při premiéře v Třinci měl na zádech 91. „To na mě zbylo,“ pokrčil rameny. V sestavě byl jako sedmý bek místo zraněného Noska, po deseti minutách se poprvé na led dostal. Táta jej poklepal po zádech, řekl pár vět a mladý vyrazil. „Jsem rád, že tady táta je, hrát pod ním je dobrý, výborný,“ neskrývá Hamrlík. „Hned po střídání, nebo později o třetině v kabině, mi na tabuli ukazoval nějaké chyby. Je to takový lehce osobní trenér.“

Matyáš Hamrlík si za Zlín poprvé zahrál už v letní přípravě (Nové Zámky 1:2). Tehdy dostal za úkol zesílit, přibrat pár kilogramů. Povedlo se? „Možná lehce jo. Jinak jsem na tom tak nějak stejně. Ale v přípravě to bylo přece jenom jinačí. Teď to bylo těžší, šlo o víc.“

Nervózní prý nebyl. I když naskakoval proti rozjetému Třinci. Na led se dostal nakonec pětkrát, čistého času odehrál necelé čtyři minuty. „Byl jsem v pohodě, nebyl vystresovaný. Chtěl jsem si to užít a byl jsem rád, že můžu jít s klukama na zápas. Pomáhali mi a říkali, abych byl v klidu. Dobrý zápas. Věřil jsem, že se na led párkrát dostanu, jsem za to rád.“

Oceláři mladého beka se slavným jménem na zádech zaznamenat nestačili. „Občas se podívám k nim do třetiny, jak to tam vypadá, ale popravdě jsem ho nezaregistroval,“ přiznal obránce Milan Doudera. Stejně na tom byl i zkušený útočník Jiří Polanský. „Ale moc jim gratuluju, pro tátu to musí být neskutečný pocit. Normálně mu to upřímně závidím, to se přiznám,“ hlásil Polanský. „Já mám dcery, jsem za ně šťastný, jenomže tohle je v hokejovém světě něco extra. Tohle vám přinese jen život. Tohle prostě nenatrénujete, tohle musí přinést život.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:10. Polanský, 22:53. Hrňa Hosté: 13:31. Gazda Sestavy Domácí: Hrubec (L. Daneček) – M. Doudera, Roth, Gernát, Matyáš, D. Musil, Galvinš – Werek, Marcinko (C), Hrňa – Dravecký (A), P. Vrána, Martin Růžička (A) – M. Kovařčík, Polanský, O. Kovařčík – Chmielewski, Hladonik, Svačina. Hosté: Kašík (Štůrala) – Freibergs, Žižka (C), Gazda, Řezníček, Valenta, Ferenc, Hamrlík – Kubiš (A), Fořt, J. Ondráček (A) – Lakatoš, P. Sedláček, Šlahař – Herman, Fryšara, Honejsek – E. Kulda, Popelka, Werbik. Rozhodčí Hradil, Úlehla – Tošenovjan, Polák Stadion WERK ARENA, Třinec (kapacita: 5 400) Návštěva 4 205 diváků