SESTŘIHY: Liberec roztrhal Plzeň čtyřmi góly v závěru, Třinec – Zlín 2:1 | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 46:31. L. Hudáček, 50:38. M. Kvapil, 51:45. L. Krenželok, 55:47. M. Kvapil Hosté: Sestavy Domácí: Will (Schwarz) – Stříteský, Derner, T. Hanousek, Šmíd (A), Doherty, Ševc, Kolmann – Lenc, L. Hudáček, Birner – Valský, Filippi, M. Kvapil – Ordoš, P. Jelínek (C), L. Krenželok – M. Zachar, Redenbach, J. Vlach. Hosté: Frodl (Miltchakov) – Čerešňák, Kvasnička, L. Kaňák, Allen, Vráblík – Gulaš (C), Jan Kovář (A), Pour – Eberle, Kodýtek, Straka – D. Kindl, Kracík, V. Němec – Indrák (A), Preisinger, Kantner. Rozhodčí Hribik, Kika – Jindra, Zíka Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 6 156 diváků

Třinec urval výhru proti Zlínu

Třinec vyhrál v dohrávce 40. kola hokejové extraligy na svém ledě nad Zlínem 2:1 a neoblíbeného soupeře porazil doma po téměř dvou letech. Vítězný gól dal ve 23. minutě útočník Erik Hrňa. Hosté nebodovali potřetí za sebou a na desátý Litvínov ztrácí tři body.

Nejnebezpečnějším hráčem první třetiny byl domácí Polanský. Nejdříve střílel v přečíslení dva na jednoho jen do hrudi Kašíka, ale v dalším střídaní efektně zakončil křížnou přihrávku Gernáta. Tu zachytil asi metr od levé tyče, přehodil si puk na bekhend a zasunul ho do odkryté branky. Třinecký útočník pak v dalším brejku dvou na jednoho trefil horní tyčku.

V 10. minutě poklepal asistent zlínského trenéra Hamrlík na záda svého osmnáctiletého syna Matyáše, který o chvíli později naskočil k prvnímu extraligovému startu. Hosté brzy poté s velkou dávkou štěstí vyrovnali. Střelu Gazdy vyrazil Hrubec betonem do strany, ale od chráničů Kovařčíka se kotouč odrazil do branky. Otočit skóre mohl v oslabení Kubiš, který se po chybě Gernáta dostal úniku, jenže třinecký gólman jeho střelu kryl.

Zlín nasbíral v prostřední třetině osm trestných minut a Třinec hned první přesilovou hru využil. Růžička nabil Hrňovi, který dělovkou propálil Kašíka, byť ten si konečkem lapačky na puk sáhl. U gólu si připsal díky asistenci premiérový bod v dresu Ocelářů útočník Vrána, nedávná posila ze Sparty. V dalších početních výhodách domácí soupeře svírali a vytvořili si několik dalších gólových šancí. Skóre se už ale ve druhé třetině nezměnilo ani na druhé straně po úniku Hermana - Hrubec jeho pokus ztlumil lapačkou.

Třinec byl ve třetí třetině aktivnější a při pokusu Vrány domácí fanoušci už zvedali ruce nad hlavu, ale Kulda puk vyškrábl z brankové čáry. Vzápětí zastavila Vránu tyč. Největší šance na vyrovnání se Zlínu naskytla v 57. minutě, kdy fauloval Werek, přesilovou hru navíc Berani umocnili šestým hráčem v poli. Pojistku měl na holi Vrána, jemuž střelu do prázdné branky bravurně zblokoval obránce. O další nápor se hosté připravili sami, když hráli po špatném střídání v sedmi.

Ohlasy trenérů:

Václav Varaďa: (Třinec): „Odehráli jsme těžký zápas a jsou to skvělé tři body proti soupeři, který proti nám hraje vždy velmi dobře. Začátek nám ale nevyšel. Zlín měl přesilovou hru, ve které to smrdělo gólem. Měli před sebou několikrát prázdnou branku, ale podařilo se nám je zablokovat a kotouč šel nad nebo vedle. Se štěstím jsem to ustáli. Pak nám pomohla první branka, která padla po dvou střídáních, ve kterých jsme Zlínské zmáčkli v jejich obranném pásmu. Ve druhé třetině jsme je svírali hlavně v přesilových hrách, zatímco hosté hrozili z brejků, ale Šimon Hrubec nás v těchto situacích podržel. Ve třetí třetině jsme to zvládli takticky velmi dobře. Bránili jsme střední pásmo, drželi je na odstup a zápas kontrolovali.“

Robert Svoboda (Zlín): „Je škoda, že se nám nepodařilo získat alespoň bodík. V první třetině jsme měli dvě vyložené šance, nicméně jsme se vlastním gólem domácích vrátili do hry. Druhá třetina byla velmi těžká, hráli jsme sérii oslabení a měli jsme stejné hráče v zápřahu. To se na konci projevilo, když jsme si nebyli schopni vytvořit tlak. Výborný Libor Kašík nás držel ve hře až do konce, ale bohužel odjíždíme bez bodu.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:10. Polanský, 22:53. Hrňa Hosté: 13:31. Gazda Sestavy Domácí: Hrubec (L. Daneček) – M. Doudera, Roth, Gernát, Matyáš, D. Musil, Galvinš – Werek, Marcinko (C), Hrňa – Dravecký (A), P. Vrána, Martin Růžička (A) – M. Kovařčík, Polanský, O. Kovařčík – Chmielewski, Hladonik, Svačina. Hosté: Kašík (Štůrala) – Freibergs, Žižka (C), Gazda, Řezníček, Valenta, Ferenc, Hamrlík – Kubiš (A), Fořt, J. Ondráček (A) – Lakatoš, P. Sedláček, Šlahař – Herman, Fryšara, Honejsek – E. Kulda, Popelka, Werbik. Rozhodčí Hradil, Úlehla – Tošenovjan, Polák Stadion WERK ARENA, Třinec (kapacita: 5 400) Návštěva 4 205 diváků

