Rousek: Výhra, gól a děkovačka. Hraje skvěle, chválí ho Krupp | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 23:20. Rousek, 58:04. Delisle, 59:35. Beran Hosté: Sestavy Domácí: J. Sedláček (Machovský) – Kalina, Blain, de la Rose, Delisle, Tomáš Dvořák, Košťálek, T. Voráček – Forman, Pech, Roberts Bukarts – Buchtele, Klimek, Kudrna – Smejkal, Klíma, Rousek – Beran, Černoch, Kumstát. Hosté: Bartošák (Dolejš) – D. Krenželok, Trška, Šidlík, Hrabal, Mrázek, Černý – Olesz, Lev, Dej – D. Květoň, Poletín, Tybor – Kucsera, T. Jáchym, Szturc – Schleiss, Š. Stránský, P. Zdráhal – Fridrich. Rozhodčí Hejduk, Hodek – Ondráček, Špůr Stadion O2 arena (Praha - Vysočany)

Jak jste si sólovou děkovačku užil?

„Bylo to naprosto úžasné. Nedokážu ani popsat ty pocity. Přijít do kabiny, slyšet, jak lidi v hale řvou vaše jméno… Neskutečné.“

Jak byste popsal svou trefu, která byla nakonec vítězná?

„S Kevinem jsme si ten gól užili. Bylo to na jeden dotek, muselo se to líbit. Nebylo to nic extra nacvičeného, spíše instinkt. Od té doby jsme byli lepší, hru jsme kontrolovali. Hráli jsme opravdu dobře.“

Bodoval jste počtvrté v řadě, je na vás vidět obrovský nárůst sebevědomí. Cítíte to?

„Cítím, hodně to cítím. Myslím, že je to na mě znát. Dovolím si víc, věřím si na puku a nebojím se hrát.“

Mám pocit, že vás hodně nakoplo zařazení k Lukáši Pechovi před několika týdny.

„Máte pravdu, tam to začalo. Snad to půjde dál nahoru, musím na sobě pořád pracovat.“

V tabulce se přibližujete šestému místu, aktuálně na něj ztrácíte šest bodů. Koukáte nahoru?

„Ano, nahoru už trochu koukáme. Věřím, že to zvládneme, bude to ale hodně těžké.“

Takhle si dal po zápase sólo děkovačku. Fanoušci ho neúnavně vyvolávali, až se konečně otevřely dveře šatny a on vyběhl zpátky na led :) pic.twitter.com/VhOF8461qv — Ondřej Kuchař (@OndraKuchar) February 1, 2019

Všiml jste si, že jste mezi náhradníky pro únorovou reprezentační akci?

„Zaregistroval jsem to, i když až po delší době. Zavolali mi to rodiče. Bylo to příjemné. Koukal jsem jen na soupisku, náhradníky jsem přešel.“

Můžou přijít nějaké omluvenky. Pokujete po tom, že by to třeba mohlo klapnout?

„Pokukuju, ale víte co… je mi 19 let, mám furt času dost. Snažím se ale, makám a doufám, že tam jednou budu.“

Co o Rouskovi řekl trenér Uwe Krupp?

„Hraje teď opravdu dobře. Na začátku sezony jsme o něm hodně diskutovali, potřeboval trochu času, aby se v lize rozkoukal, začal si věřit. Teď ale odvádí skvělou práci. Měl jsem s ním několik meetingů, věděl jsem, že je výborný hokejista. Proto jsem ho podržel v line-upu. Skvěle si sedl v lajně s Kevinem.“

