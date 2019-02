Jerglova klička á la Hertl: Ať si dá gól klidně holí za uchem, neřešil Kantor | iSport.cz

Zelená výstroj a helma, dres s číslem 31 bez jména. Třinecká premiéra Pavla Kantora byla šita horkou jehlou. 27letý brankář, jenž přišel k Ocelářům ve čtvrtek z Mladé Boleslavi, stihl se svými novými spoluhráči jeden trénink, rozbruslení a v pátek již čelil nepříjemným Hanákům.

Jaká byla premiéra v třineckém dresu?

„Nic moc. Prohráli jsme, dostal jsem pět gólů, takže jsem si to samozřejmě představoval jinak. Trenér nám hned říkal, že výkon byl OK možná tak v první polovině zápasu, zbytek byl špatný. Nezbývá než zapomenout a jít dál.“

Vyčítáte si nějaký gól?

„Těžko říct. Dva mi tam tečnul obránce, dva byly z nájezdů... Moc jsem toho nepochytal, měl jsem pomoct týmu víc.“

Při posledním gólu si Aleš Jergl dovolil samostatný únik zakončit parádičkou, kdy vystřelil hokejkou mezi nohama. Co vy na to?

„Vytáhl jsem mu hokejku, protože jsem nechtěl, aby šel do bekhendu. Pak mi to procedil někde mezi betonem. Vedli 4:2, bylo pár minut do konce, tak si to v tuhle chvíli dovolil.“

Tomáš Hertl za to při své premiéře v NHL částečně sklidil kritiku za znevážení soupeře...

„Mně je to jedno, ať si dá gól klidně s hokejkou za uchem. (usmívá se) Já prostě dostal gól. Jak ho dal, je jeho věc.“

Co vám chybělo, abyste si do Třince odvezli nějaký bod?

„Dostali jsme sice gól těsně před koncem druhé třetiny, ale furt to bylo hratelné. Olomouc pak výborně bránila, my už jsme snad neměli ani jednu šanci. Zavřeli střední pásmo, my jsme akorát nahazovali puky a oni nám to vyndávali zpátky ven. Byli jsme pak trošku bezradní, doufám, že v neděli to bude lepší.“

Jak se vůbec upekl váš příchod k Ocelářům?

„Věděl jsem, že Třinec má zájem, řešilo se to asi deset dní. V Boleslavi jsme poslední dobou byli tři gólmani, takže jsem měl zájem přestoupit. Pak už to bylo jen na klubech, aby se spolu domluvily. Vyšlo to naštěstí až na poslední chvíli. Jsem rád, Třinec je ambiciózní klub, který má ty nejvyšší cíle. Teď bude třeba vybojovat si co nejlepší pozici před play off a pak zvládnout i vyřazovací část.“

Co jste stihl s novými spoluhráči?

„Ve čtvrtek jeden trénink, v pátek rozbruslení a jinak nic. Předtím jsem nebyl asi devět dní na ledě, takže jsem se necítil moc dobře fyzicky. Vymlouvat se na to však nechci.“

Trenéři vás chtěli hned hodit do vody?

„Ráno si mě zavolali a řekli, že se rozhodnou podle toho, jak budu vypadat na rozbruslení. Tam jsem se jim asi líbil víc než pak v zápase...“ (hořce se usmívá)

Poslední roky jsou u vás ve stylu co sezona, to jeden klub. Plánujete se už někde usadit?

„Je to těžký, co se týče systému v českém hokeji. Mám na mysli tabulky, protože loni v Litvínově mělo vedení zájem, abych zůstal, ale bohužel nebylo schopné tu částku zaplatit. Tohle český hokej brzdí.“

Se Šimonem Hrubcem jste dlouholetí kamarádi. Je tam i i nějaká vidina, že byste ho výhledově nahradil, kdyby v létě odešel do zahraničí?

„Jéžiš, tyhle věci vůbec nevím. Jsem tady jeden den, měl jsem myšlenky jenom na zápas. Nebyl čas řešit něco víc.“

A výstroj si necháte udělat červenobílou?

„Výroba bohužel trvá hodně dlouho, takže uvidíme, jak to budeme řešit. Už jsem se o tom bavil s kustody, protože zelená k tomu moc nejde. Snad to vyladíme aspoň trochu, aby to bylo oukej.“

