SE SIMONOU: Na longboardu s Koreisem. Kdo ho chtěl přestat platit?

Hrál za Plzeň, Spartu i Kometu, neměl daleko ani do NHL, kam byl v roce 2002 draftován v prvním kole. Už rok a půl ale Jakub Koreis hokej nehraje, věnuje se jiným aktivitám. Třeba longboardu, o kterém se více pobavil s redaktorkou iSport TV Simonou Kubišovou v dalším díle pořadu SE SIMONOU. „Někdy kolem 28 let jsem si říkal, že bych měl vedle hokeje začít trochu žít. Longboard mě lákal, tak jsem si pořídil první a docela mě to chytlo,“ svěřil se Koreis. Co mu na jeho zálibu říkal během angažmá v Kometě majitel Libor Zábranský?