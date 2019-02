Nedorost po 85 dnech bez hokeje srazil Spartu: Bál jsem se, že budu Černý Petr | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Sparta - Plzeň: Vítězný gól vstřelil Nedorost, 3:4 VŠECHNA VIDEA ZDE

Mohl být vůbec lepší závěr utkání, než který jste s týmem zažil proti Spartě při vašem návratu na led?

(usmívá se) „Tak závěr se povedl, ale třetí gól Sparty byla moje chyba. Jarůšek mě přebruslil a dal gól na 3:2. V tu chvíli jsem si myslel, že zápas skončí podle nepovedeného scénáře. Naštěstí jsem se nechal vyloučit a během toho jsme dali gól na 3:3. (směje se) Pak to byla taková náhoda, nebo trochu štěstí a padlo to tam. Jsem za to rád.“

Váš gól ještě prověřoval rozhodčí na videu. Věděl jste hned, že to bude gól, nebo jste váhal?

„Věděl jsem, že to bude gól. Já jsem tam vlastně dobrzďoval, ani jsem nijak neusměrňoval brusle. Hned jsem měl jasno.“

Do sestavy Plzně jste se vrátil po téměř třech měsících. Co pro vás během těch 85 dní bylo nejhorší?

„Všechno. Kdo to zažil, tak ví, jak jsem se asi cítil. Podle očekávání to nebyla žádná velká hitparáda, ale nebyl jsem zraněný poprvé. Mně už se tohle stalo snad potřicáté v kariéře. Podobně dlouho jsem absentoval často. Podstoupil jsem sedmnáct operací, do toho jsem měl i jedno dlouhodobé zranění. Věděl jsem, že to takové bude, chtěl jsem se tím prokousat. Snad mi ten vítězný gól pomůže v tom, že se mi nohy trošku odlehčí a další zápasy se bude hrát lépe.“

Pomáhali vám na marodce právě zkušenosti ze zranění, které jste utrpěl během vaší kariéry?

„Ani ne. Na tohle asi žádný zkušenosti nejsou. Prostě jsem byl tři měsíce bez hokeje. Dva měsíce jsem vlastně ani netrénoval. Měl jsem totiž od doktorů nařízený úplný klid, aby se zánět z té mé ruky úplně dostal. Trénoval jsem tedy až poslední měsíc. Věděl jsem, že návrat bude těžký. Před zápasem jsem absolvoval s týmem tři tréninky. Trošku nás trápila viróza, nebylo moc útočníků, tak jsem do toho naskočil rovnou. Zápas byl těžký hlavně v závěru, kdy obě mužstva bojovala o všechno. Přiznávám, že jsem toho měl plný brejle. Čekal jsem to možná malilinko horší, ale jsem rád, že to je za mnou a za tříbodovou výhru.“

Vzhledem k blížícímu se konci základní části extraligy je tato výhra ohromně cenná, viďte?

„To rozhodně. Já si myslím, že jsme celý zápas byli lepší. Tlačili jsme se do nich, Sparta hrála dobře a organizovaně v obraně. Čekali jen na protiútoky. My jsme jim nějaký chyby nabídli a oni z toho dokázali dát gól. Po gólu na 2:0 bylo strašně důležitý, že jsme hned vzápětí dali na 2:1. To si myslím, že byl zlomový moment. Samozřejmě ještě hrála roli ubráněná oslabení, která nám během sezony jdou. Tohle jsme přesně potřebovali. Pak jsme dali náhodný gól, který mohl padnout na obou stranách. Jsme samozřejmě rádi, že se povedl nám a vracíme se domů se třemi body.“

Byl pro vás návrat lepší, když víte, že se nastupujete do týmu, kterému se daří?

„Samozřejmě. Kluci hráli před reprezentační pauzou perfektně, dávali spoustu gólů. V zápasech týmy převyšovali. Byli daleko lepší, takže samozřejmě mi to ulehčili. Je pravda, že za stavu 0:2 jsem si říkal, jestli náhodou nejsem ten Černý Petr, ale naštěstí jsme to se Spartou otočili.“

Očekáváte, že za váš vítězný gól budete něco platit do týmové kasy?

„Před zápasem jsem samozřejmě něco vypsal. Se Spartou sice nemám nic společného, ale naposledy jsem hrál 18. listopadu, takže mě kluci trochu popichovali. Nějakou korunu jsem tedy do kasy vypsal a rád jí zaplatím.“