Smoleňáka v Olomouci zaskočila aréna: V létě jim to tady natřu | iSport.cz

Tak jaká byla vaše premiéra v Olomouci?

„Musím říct, že je to kulturní zážitek. (směje se) Přemýšlel jsem, že bych se tady s někým domluvil a v létě jim pomohl z venku ten zimák natřít. Protože tohle je šílený. Mám sice podobné zimáky rád, vůbec nejsem proti tomu, protože to má své kouzlo, ale nějakou barvu by si to zasloužilo.“

Jak jste se v té zimě dostal do provozní teploty?

„Bylo tam dnes hodně vyloučení a rozkouskované hry, moc jsem toho nenahrál, takže kočka na záda by asi neuškodila. Naštěstí se teď ohřejeme v autobuse při cestě domů.“

A zítra si užijete fajn Valentýn.

„Jo, budeme se všichni líbat.“ (opět se směje)

Co váš gól, který padl 17 vteřin před koncem druhé třetiny a dlouho jej musel zkoumat rozhodčí? Viděl jste puk v brance?

„Úplně ne. Ani jsem neslyšel tyčku, takže spíš jsem jen doufal, že to šlo do brány. Hned jsem se podíval na rozhodčího, ukazoval, že to bude zkoumat. Za to jsem rád, protože pro nás to byl samozřejmě takhle před koncem druhé třetiny hodně důležitý gól.“

Jak se vám líbil zápas?

„Co na takový zápas po pauze říct... Víme, že s nimi se hraje vždycky urputný hokej, nikdy to není moc pěkná podívaná, navíc tady v Olomouci. Body bereme, po reprezentační přestávce a v téhle fázi sezony je to pro nás hodně důležité.“

A kvalita hokeje?

„No, že bych za takový hokej musel platit a koukal se na něj na tribuně? To bych asi neudělal. Na druhou stranu Olomouc dokáže dát gól z ničeho a umí se dostat zpátky do hry. Minulý vzájemný zápas jsem sice nehrál, ale kluci prý tady hráli dobře, ale prohráli. Takže s Olmikem nesmíte nic vypustit.“