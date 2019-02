SESTŘIHY: Pardubice skolily Spartu 4:1! Liberec si v Třinci upevnil vedení | iSport.cz

SOUHRN | Poslední bitva v základní části začala. Po reprezentační přestávce odstartovala finální fáze hokejové Tipsport extraligy, ve které si týmy během deseti zápasů mohou upevnit co nejlepší pozici do play off, zajistit si přímý postup či předkolo, nebo se ještě pokusit o vyhnutí se sestupu do baráže. Liberec si ve šlágru kola poradil s Třincem a po výhře 5:2 se výrazně přiblížil k zisku Prezidentského poháru. Mladá Boleslav porazila Kometu 2:1 v prodloužení a od elitní šestky jí dělí jediný bod. Rozjetá Plzeň srazila Vítkovice 4:2 a dostala se na druhé místo tabulky. Zlín přehrál Karlovy Vary 5:3. Chomutov skolil na svém ledě Litvínov 4:1. Hradec Králové přehrál venku Olomouc a vyhrál 3:1. Sparta nestačila na poslední Pardubice a po porážce 1:4 padla potřetí v řadě.