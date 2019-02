Mladík Klouček zase zničil Spartu: Nezamrzl jsem, o pauze jsme dřeli | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Pardubice - Sparta: Machala vyhrál bruslařský i silový souboj a přesně zakončil, 1:0 VŠECHNA VIDEA ZDE

Proti Spartě jste chytal podruhé v kariéře, podruhé jste ji vychytal. Už je v kolonce oblíbený soupeř?

„To zase nevím. Snažím se jít do každého zápasu stejně. Vím, jak mi to v minulé sezoně na Spartě vyšlo, možná to trochu v hlavě mám, ale snažím se nevnímat, kdo proti mně stojí.“

Pravda je, že jste celou dobu působil hodně klidně...

„To je možná tím, jak dostávám poslední dobou docela dost šancí, chytám pravidelně. Gólman si v tu chvíli začne věřit. Sáhnete si jednou, dvakrát na puk a jste v pohodě. Sparta měla takový kanadský styl, snažila se všechno do branky domlátit, ale obránci přede mnou byli výborní, ani tam snad nebyly nějaké vyložené šance.“

Může si vás tímhle pravidelným nasazováním chystat trenér Lubina už na případnou baráž?

„To nevím, ale ono je jedno, kdo bude chytat, jestli já, nebo Káca. Hlavně musíme ten konec sezony zvládnout.“

Čím jste si podle vás o víc zápasů řekl?

„Změnili se trenéři, možná je to tím. A asi jsem si i něco uvědomil, začal na sobě víc pracovat. Trenéři mi dávají šanci a já se jim to snažím splácet, jak nejlépe to jde.“

Často se říkalo, že máte talent a dost na něj hřešíte, že vám chybí větší pracovní morálka a zamrzáte na místě. To je věc, kterou jste si musel uvědomovat?

„Nemyslím, že bych úplně zamrzl. Ale byl jsem takový zklamaný, jak jsme tady byli tři brankáři. Nedostával jsem moc prostoru, chytal jednou za měsíc a pak nic. To bylo pro mě blbý. Tím si ale musí projít asi každý hráč, vždycky jsou období, kdy se daří a kdy se nedaří, pak se z toho musíte umět nějak vyhrabat. Nechci se už ohlížet za tím, co bylo, teď je potřeba se dívat na závěr sezony, abychom ho zvládli. Hrozně mi záleží na tom, abychom se udrželi. Bydlím tady, žiju v Pardubicích, nedovedu si představit, že bychom spadli.“

Nějakých pět, šest posledních zápasů vidím jiné Pardubice. Hra je lepší, je v ní víc pohybu, agresivity. Jaký je vás dojem?

„Stejný, zlepšili jsme navíc hodně defenzivu. Nedostáváme 1:7, ale přetahujeme se se soupeřem. Je to hodně vyrovnané, poslední zápasy před Spartou jsme prohrávali o gól. Ale pracujeme koncovce. Myslím, že to proti Spartě bylo vidět. Věřím, že se zvedneme.“

Z brankáře Pardubic už najednou není jen ten panák, který řeší přečíslení, tým ho nenechá vykoupat a on pak jen rozhazuje rukama. To je ten největší posun?

„Taky, přišli noví obránci, sedá si to. Měli jsme teď i soustředění v Trutnově, pomohlo nám. Bude to dobré.“

A přitom bych spíš čekal, že po něm budete zatavení, když jste trénovali třikrát denně. Proti Spartě jste byli hodně energičtí...

„To je pravda. Asi jsme vážně dobře trénovali. (usměje se) Byly tam pak dva dny volna, pak jsme to rozjezdili a šli na zápas. Sil máme, myslím, dost.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 01:47. Machala, 28:29. J. Kloz, 39:44. Eklund, 50:38. Machala Hosté: 27:06. Jarůšek Sestavy Domácí: Klouček (Kacetl) – J. Zdráhal, Eklund, Schaus, Mikuš, Cardwell, Budík, Porseland – Hovorka, Bubela, Dušek – P. Sýkora, Ihnačák, Marosz – L. Horký, Mandát, Machala – Poulíček, J. Kloz, Perret. Hosté: J. Sedláček (Machovský) – Blain, Kalina, Delisle, Piskáček, Košťálek, Tomáš Dvořák, T. Voráček – Roberts Bukarts, Pech, Jarůšek – Forman, Klimek, Kumstát – Rousek, Klíma, Smejkal – Kudrna, Sill, Buchtele. Rozhodčí Pavlovič, Svoboda – Tošenovjan, Lhotský Stadion ČSOB Pojišťovna ARENA