Dvojnásobná zloba. Vítězný gól Sparty neměl platit, řekli Boleslavi | iSport.cz

Boleslavská zloba byla v pátek dvojnásobná, neboť domácím sudí Šír s Horákem neuznali gól ze 48. minuty, kdy puk po střele Martina Látala možná překročil brankovou čáru. Konzultace arbitrů s videorozhodčím dopadla vítězně pro hosty, byť to z vrchního pohledu kamery vypadá spíš na regulérní branku. Na druhou stranu (a bohužel), záběr z kamery u stropu haly může zkreslovat, neboť technika není umístěna přímo nad horní tyčí.

Sudí v reálu rozpažili, následně v přerušené hře si vyžádali pohled videorozhodčího. A jelikož neměli stoprocentní jistotu, že je puk celým objemem za čárou, skóre se nepohnulo. Jinak to mohlo dopadnout v případě, kdyby muži v pruhovaném na ledě odsouhlasili gól a pak se dostavili ke konzultaci s videorozhodčím. Ten by verdikt z ledu nemohl vyvrátit a gól by tím pádem nejspíš platil...

Takhle zůstal stav 0:0 a v závěru Sparta díky Jiřímu Smejkalovi obstarala vítězný gól. Dnes už je i oficiálně jasné, že neregulérně.

Boleslavští se ihned po utkání rozhodli vetovat sudího Robina Šíra, neboť to pro klub nebyla první negativní zkušenost s tímto sudím. Ten si tím pádem zápasy BK v této sezoně nezapíská.

Mladá Boleslav - Sparta: Hosté se radují! Smejkal dostal puk za Růžičku, 0:1

Z těžkého domácího trojboje proti Kometě, Spartě a Liberci v jednom týdnu Bruslaři pobrali dva body z devíti. Čekali víc. Nula proti Spartě tým štve a mrzí ještě teď. „Se Spartou když dostanete gól v poslední minutě, tak to mrzí… Věděli jsme, že nás čeká těžký trojboj, chtěli jsme z něj vydolovat co nejvíc bodů. Máme jednu zaslouženou výhru nad Kometou, ale proti Spartě jsme to měli zremizovat. Jdeme dál,“ pronesl po nedělní porážce s Tygry trenér BK Pavel Patera.

Boleslav ze sedmého místa ztrácí na šesté Vítkovice čtyři body.