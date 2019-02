Fanoušci Sparty ohlásili bojkot zápasu: Pohár trpělivosti nepřetekl, prasknul | iSport.cz

Úterní zápas končil v tichu. Zbývalo odehrát zhruba pět minut základní hrací doby, když si kotel Sparty sednul. Přestali tleskat, řvát. Bubny zmlkly.

„Já to nevnímal, soustředím se na svoji hru. Ještě abych měl řešit fanoušky… to se na mě nezlobte, k tomu se vyjadřovat nebudu. Snažil jsem se, abychom vyrovnali, dali kontaktní gól. Jestli lidi řvou, nebo ne, to je jejich věc. Buď nás budou podporovat, nebo ne. Zaplatili si, mají na to právo,“ komentoval tichý protest útočník Pražanů Lukáš Pech.

Dnes dopoledne vyšlo na největším fanouškovském webu Sparty spartans.cz prohlášení, které oznamuje další projev nesouhlasu s předváděnou hrou, výsledky a směřováním klubu. „Zápas proti Olomouci vyvrcholil spontánními posledními 4 minutami ticha ze strany kotle. Nyní však oficiálně přistupujeme k většímu bojkotu, který se uskuteční na příštím domácím utkání proti Třinci, ve středu 27. 2. od 18:30. Konkrétní detaily, jak bude celá akce vypadat, přineseme v dalších dnech.“

V textu mimo jiné stojí, že fans dali už před duely v Mladé Boleslavi a Chomutově týmu ultimátum. Buď vyhrajete oba zápasy, nebo přijdou protesty. Sparťané úkol na ledě splnili. Mizerný výkon s Olomoucí ale předchozí výsledky znovu degradoval.

„Patříme k nejloajálnějším fanouškům v celé extralize, což dokazuje i velká návštěvnost, kterou se Sparta tak ráda chlubí. Bohužel i naše trpělivost má své hranice, a když člověk slýchá i z těch nejzarytějších a nejvěrnějších koutů, že se musí něco stát, tak i těm největším sparťanům dochází trpělivost a chuť bezmezně fandit. Chceme být znovu patřičně hrdí na svou Spartu. Chceme, aby hráči pochopili, co to pro nás znamená a nejlépe, aby to i oni vzali za své,“ píše se v prohlášení.

Jak konkrétně bude forma vyjádření nespokojenosti vypadat, je prý zatím v jednání. Aktuálně je Sparta osmá. Šest kol před koncem základní části má ztrátu na šesté místo šest bodů, náskok na 11. Litvínov pouze body tři.

Z V VP PP P Skóre B 1. Liberec 46 28 3 4 11 154:106 94 2. Mountfield 46 24 6 4 12 134:107 88 3. Plzeň 45 22 7 6 10 158:102 86 4. Třinec 46 25 3 3 15 136:104 84 5. Vítkovice 46 22 3 3 18 125:116 75 6. Brno 46 19 6 5 16 128:121 74 7. M. Boleslav 46 22 2 1 21 113:108 71 8. Sparta 46 18 6 2 20 120:118 68 9. Olomouc 45 19 2 7 17 110:125 68 10. Zlín 45 18 3 5 19 126:124 65 11. Litvínov 46 18 5 1 22 109:125 65 12. K. Vary 45 12 3 4 26 112:137 46 13. Chomutov 46 11 3 4 28 104:159 43 14. Pardubice 46 8 2 5 31 90:167 33 Generali Play-off

