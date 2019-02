Další blamáž Sparty! Fans protestovali tichem. Jejich věc, říká Pech | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Sparta - Olomouc: Je vyrovnáno! Sill dostal puk za brankáře Mory, 1:1 VŠECHNA VIDEA ZDE

Znovu tatáž písnička. Vyhrajete jeden, dva zápasy, ale poté opět přijde domácí prohra, tentokrát i vyloženě mizerný výkon. Jak si to vysvětlujete?

„Potrestaly nás individuální chyby, to je celé. Soupeř nás k nim extra nenutil, udělali jsme si to vyloženě sami. Byly to žákovské hrubky. Nikomu samozřejmě nic nevyčítám, ale jak to tak pořád. Zbytečně jsme jim dali penaltu, pak jim namažeme na góly.“

Domácí utkání nezvládáte opakovaně.

„Víme o tom. Začátek byl zase špatný. Celý zápas jsme tahali za kratší konec. Základem byly osobní souboje, ty jsme snad všechny prohrávali. Nejsme ve hře kompaktní, jsme strašně roztahaní od sebe. Nehrajeme v pěti dopředu, v pět dozadu.“

Zmínil jste chyby, na zvrat jste ale měli spoustu času. Šancí bylo ale…

„Minimum, já to vím. Nedokážeme na soupeře vlítnout. Vůbec jsme neměli šťávu. Je to celé o té bojovnosti. Když jsme všude o dva kroky pozdě, honí se to těžko.“

Co se po utkání dělo v šatně?

„Celá kabina jsme si řekli, že tenhle výkon musíme hodit za hlavu. Zbývá šest zápasů, my do nich musíme jít s čistou hlavou. Nebyli jsme to my. Nebojovali jsme, byli jsme všude pozdě.“

Poslední minuty zápasu se odehrály v komorní atmosféře. Vaši fanoušci odložili bubny, kotel seděl, bylo ticho. Vnímal jste to?

„Já to nevnímal, soustředím se na svoji hru. Ještě abych měl řešit fanoušky… to se na mě nezlobte, k tomu se vyjadřovat nebudu. Snažil jsem se, abychom vyrovnali, dali kontaktní gól. Jestli lidi řvou, nebo ne, to je jejich věc. Buď nás budou podporovat, nebo ne. Zaplatili si, mají na to právo.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 11:38. Sill Hosté: 03:37. Irgl, 22:55. Hlaváč, 32:52. Ostřížek Sestavy Domácí: J. Sedláček (Machovský) – Tomáš Dvořák, Košťálek, Piskáček (C), T. Voráček, Kalina, Blain, Delisle – Beran, Sill, Smejkal – Jarůšek, Klimek, Roberts Bukarts – Buchtele, Pech (A), Forman (A) – Kudrna, Klíma, Rousek. Hosté: Konrád (Lukáš) – Vyrůbalík (C), J. Galvas, Švrček, Dujsík, Ondrušek (A), Hlaváč – Ostřížek, J. Knotek (A), Jergl – Burian, Strapáč, Irgl – Laš, Skladaný, Mráz – J. Káňa, Handl, V. Tomeček. Rozhodčí Jeřábek, Hodek – Brejcha, Malý. Stadion O2 arena, Praha 9 (Libeň) Návštěva 6 481 diváků