Erat vypnul exspoluhráče, má otřes mozku. Mrzí ho to, vzkázala Kometa | iSport.cz

Hrála se 29. minuta a Kometa vedla 2:0, když se Martin Erat rozjel a na útočné modré nepříjemně ramenem trefil Tomáše Havránka. Ten se jen těžce sbíral a s viditelně krvavou stopou v obličeji za pomoci lékaře opustil hrací plochu. To platilo i pro Martina Erata, který okamžitě inkasoval trest na pět minut a do konce utkání.

Karlovy Vary - Kometa Brno: Zbláznil se? Erat předvedl neuvěřitelný blikanec, sestřelil Havránka Video patří k placenému obsahu Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného

„Knockautovaný Tomáš Havránek je na tom hodně špatně, byl převezen do nemocnice a čeká ho další vyšetření. Byl úplně mimo, nevěděl vůbec, co se stalo a myslím si, že pro něj sezona skončila," řekl po zápase asistent trenéra karlovarské Energie Tomáš Mariška.

Podle informací na klubovém Facebooku je mimo vážnější nebezpečí, ale s těžkým otřesem strávil noc v nemocnici. Naštěstí se hráčův stav zlepšil a během soboty by měl být propuštěný do domácí léčby.

„Srážka vypadala hrozivě, naštěstí to nedopadlo tak, jak to vypadalo. Rozhodně v tom nebyl úmysl zranit hráče. Bohužel Tomáš je drobnější postavy a ten souboj dopadl takto. Kdyby se takto srazil Martin s Vencou Skuhravým, tak k žádnému zranění by nedošlo. Za Tomášem jsem byl dopoledne v nemocnici a měli by ho propustit ještě dnes domů. Tomášovi jsem řekl, že jsme mu plně k dispozici a já věřím, že bude v brzké době v pořádku. Martina Erata to samozřejmě mrzí. Všichni víme, jaký má postoj k mladým hráčům," vyjádřil se na klubových stránkách majitel a hlavní kouč Komety Libor Zábranský.

Pikantní na celé situaci je, že Havránek je kmenovým hráčem Komety Brno. Do Karlových Varů zamířil před touto sezonou na roční hostování, protože se nevešel do našlapaného kádru úřadujícího mistra.

„Je našim hráčem, kterého jsme poslali do Karlových Varů, aby nasbíral zkušenosti. Je to pro všechny nepříjemná a nešťastná událost. Martin dostal trest do konce utkání a o tom jaká bude výše trestu, rozhodne disciplinární komise a její šéf Viktor Ujčík," dodává Libor Zábranský.