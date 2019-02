Že jsem filmoval? Po sekeře mám na prstu modřinu, brání se Růžička | iSport.cz

„Rozhodčím nemám nic za zlé, ale aby hráč takového formátu, jako je Růžička, po doteku jedné ruky hokejkou před devíti tisíci fanoušků začal mávat, aby to rozhodčí viděli,“ zlobil se vítkovický útočník. Šel na trestnou, chvíli po něm i obránce Petr Šidlík za vyhození puku a Erik Hrňa snížil na 2:3. Petr Vrána srovnal (po Růžičkově zadovce) a Michal Kovařčík obrat z 0:3 na 4:3 dokonal. Martin Růžička se brání, že hokejkou do prstů dostal.

Martine, Jakub Lev říká, že jste situaci přihrál. Jaký je váš pohled?

„Ať se podívají na video, byla to sekera, na prstu mám modřinu. Víc k tomu nemám, co říct.“

Prohrávali jste 0:3, jak se vám takový obrat povedl?

„Hokej se hraje šedesát minut a my jsme ho dneska přesně tu dobu hráli. Třetí třetina byla z naší strany vynikající a hodně nám pomohl gól v přesilovce pět na tři. To nám vlilo novou krev do žil a myslím, že jsme pak už byli markantně lepší. A dali jsme i góly, takže se štěstí přiklonilo k nám.“

Venku jste vyhráli podruhé, nastříleli devět branek (Litvínov 5:0), Je pryč mizérie, která vás trápila doma?

„Už s Kometou (0:1) jsme hráli velmi dobře, jezdili, bruslili. V Litvínově to bylo to dobré a teď jsme to korunovali obratem. Jsme za to moc rádi, protože minule nás tady Vítkovice obraly gólem v poslední minutě. A měli jsme to trošku v hlavách, že to chceme urvat. I když je to už nějaký pátek zpátky, tak nás ten zápas minule hodně mrzel.“

Čím to, že vám první půlka zápasu vůbec nevyšla?

„Prohrávali jsme 0:3 a nikdo by si na nás v tu chvíli asi nevsadil. Ukázali jsme ale sílu týmu. Že se nevzdáme za žádném stavu a bylo to i vidět. Gól z přesilovky nám pomohl obrovsky a troufám si říct, že jsme je celou pak třetí třetinu nepustili prakticky z jejich obranného pásma. Tam jsme hráli výborně a korunovali jsme to góly.“

Souhra s Petrem Vránou už začíná fungovat? V posledních dvou zápasech jste oba brali po dvou bodech.

„Říkal jsem to od začátku. Petr je výborný hráč a byla jen otázka času, než se trochu aklimatizuje a začne hrát to, co je schopný. A už to ukazuje.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 07:58. O. Roman, 20:28. Dej, 28:58. Olesz Hosté: 37:39. Novotný, 42:08. Hrňa, 45:24. P. Vrána, 53:58. M. Kovařčík Sestavy Domácí: Bartošák (Dolejš) – Výtisk (A), Trška, Šidlík, Gregorc, D. Krenželok, Hrabal, Černý – Olesz (C), Lev, Dej – Schleiss, O. Roman, Tybor – D. Květoň, Poletín, Szturc (A) – Kucsera, Š. Stránský, P. Zdráhal. Hosté: Hrubec (29. Kantor) – Gernát, Roth, Galvinš, D. Musil, M. Doudera, Matyáš – Svačina, P. Vrána, Martin Růžička (A) – Dravecký (A), Marcinko (C), Hrňa – Werek, Polanský, Novotný – Chmielewski, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Raška II. Rozhodčí Hodek, Lacina – Hlavatý, Tošenovjan Stadion Ostravar aréna Návštěva 9 030 diváků