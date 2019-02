Ferenc o zlínském zázraku: Výborná taktika. A kdyžtak to Liba čapne | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 27:37. P. Sýkora, 55:29. Eklund Hosté: 04:17. E. Kulda, 11:06. Honejsek, 35:35. Ferenc, 58:31. Fořt Sestavy Domácí: Kacetl (Klouček) – Eklund, Porseland, Mikuš, Holland, J. Zdráhal, Schaus, Budík – L. Horký, Mandát, Machala – P. Sýkora (A), Ihnačák, Marosz – Hovorka, Poulíček (A), Rolinek (C) – Koffer, J. Kloz, Dušek. Hosté: Kašík (Štůrala) – Freibergs, Nosek (A), Gazda, Řezníček, Valenta, Ferenc, Hamrlík – Šlahař, Fořt (A), Kubiš (C) – Okál, Honejsek, Herman – E. Kulda, P. Sedláček, Dufek – L. Krejčík, Popelka, Václavek. Rozhodčí Hribik, Kubičík – Pešek, Polák Stadion ČSOB Pojišťovna ARENA

Video k článku 720p 360p REKLAMA SESTŘIH: Pardubice - Zlín 2:4. Berani vyhráli pošesté z posledních sedmi duelů VŠECHNA VIDEA ZDE

Na konci zápasu jste se o výsledek klepali při pardubické power play, kdy soupeř hrál 5 na 3. Proč se nedařilo soupeře dorazit dřív?

„Možná jsme si mysleli, že to půjde po výhře nad Spartou samo, nevím... Ale bylo vidět, že nešlo. Celý zápas nám nejely nohy. Vedli jsme po první třetině 2:0, ale konec jsme si hodně zkomplikovali. Měli jsme tam vyloučení, která vůbec neměla přijít. Ještě nám to mohlo být líto, naštěstí jsme náskok 3:2 udrželi a pak dali gól do prázdné. V téhle chvíli jsou pro nás důležité hlavně tři body.“

Chutná první gól sezony o to víc, že byl vítězný a výhra jde i trochu za vámi?

„Ta jde za celým mančaftem. Sladčí to být může... I když kluci mi celou tu dobu říkali, ať si z toho nedělám hlavu. To samé mi tvrdili i trenéři, byl jsem u nich na pohovoru a ať neřeším, že nemám body. Hlavní je, abych hrál dobře vzadu, trochu něco pořezal v rozích a pak se něco ujme. Klepal jsem na ty dveře hodně dlouho a spadlo to tam až teď. Ale jednotlivec fakt nic moc neudělá. U nás je hlavní ten tým.“

Řeči jsou jedna věc, ale stejně v hlavě ten brouk vrtal, že ve statistikách jsou samé nuly, ne?

„To víte, že ano. Občas tam šla nějaká střela a nic, někdo mohl dorážet a taky to nevyšlo. Byl jsem zklamaný, že to tam neproskočí, nebo někdo puk nějak nedoklepne. Říkal jsem si, že to ale jednou přijde a sezonu bez bodu neskončím. Teď jsem to zlomil a snad bude ještě dlouhá, takže čekám nějaký další bodový příspěvek.“

Pardubice - Zlín: Ferencova střela od modré skončila až za Kacetlem, 1:3 720p 360p REKLAMA

Vypadá to, že by mohla být. Když pominu debakl v Plzni 2:9, tak válíte. Vyhráli šestý zápas ze sedmi. Co se všechno nastartovalo tehdy v Hradci, kde jste prohrávali 0:3, nakonec urvali dva body a od té doby jde ze Zlína strach?

„Vzpomínám si na to, tam to bylo otřesný a začali hrát až nějakých posledních 25 minut. Hodně jsme si toho pak vyříkali. Od té doby plníme, co po nás trenéři chtějí. A když někdo udělá chybu, Liba (Kašík) to čapne. Prostě ideální, máme výbornou taktiku, doufám, že s ní dojdeme co nejdál.“

A najednou jste zase zázrak extraligy...

„Už před rokem se říkalo, že musíme hrát play out, a kdo ví, jestli ne baráž. (usměje se) Jenom dobře, že se o nás zase nemluvilo, že bychom měli být v play off. Podívejte se třeba na Spartu. Jsou pod velkým tlakem a neví, co s tím dělat. My jdeme vyloženě zápas od zápasu, celý mančaft maká, máme výborný realizační tým. Tohle je práce všech lidí, co ve Zlíně jsou, každý je něčím prospěšný. Pak se to takhle projevuje na výsledcích.“

U Sparty nebo Litvínova by byl velký průšvih, kdyby se nenamáčkli do play off. Ve Zlíně by kvůli tomu žádná panika nenastala. Je tohle pro finiš sezony vaše výhoda?

„To si taky říkáme a mluví o tom i trenéři. Všichni kolem nás musí, my můžeme. Jsme silní, bruslí nám to. A naše výhoda je hlavně v hlavě.“

Každý taky říká, jak ve Zlíně je klíčová parta, že tenhle kolektiv si silný uvnitř, což hlavně dělá ten zázrak. Trefa?

„Myslím, že ano. Když hrajete, vnímáte, jak v některých mančaftech po sobě křičí. My se spíš povzbuzujeme. (zvýší hlas, aby ho slyšel Antonín Honejsek, který pochází z Prostějova a čekal vedle na televizní rozhovor) Podívejte se, že snad patnáct lidí z kabiny si prošlo Přerovem, kdokoliv sem přišel, zapadl. V Prostějově teda nic moc. (směje se) Ne, ale to je ono, všichni se tady známe. Když jsem přišel z Přerova, kluci mě hned vzali, protože s půlkou kabiny jste se někde potkal. Manažeři shání výborně hráče, kteří sem zapadnou. Nikdo nepřijde z venku, aby to tady rozvrátil. Tohle jsou ty maličkosti, které dělají sezonu.“

Pardubice - Zlín: Fořt trefil prázdnou bránu, 2:4 720p 360p REKLAMA

Zlín nepotřebuje jména, aby fungoval?

„Teď jsme v kabině taky říkali, že Pardubice mají jména, ale my tým. Tedy, že my máme jedno jméno a zbytek tým. Ale máte pravdu. Asi to tak je. Když je pět lidí na ledě, nezáleží na tom, kdo to je, prostě teď hraje pět z nás. A ti, co momentálně jsou na ledě, musí za ostatní dýchat. Pak přijde úspěch.“

A to jedno jméno je brankář Libor Kašík?

„Víte, že vlastně nebylo zmiňované? Každý si mohl říct, že to je on sám. (směje se) Takže to bylo takové pěkné motivační gesto od našich trenérů.“

Pardubice - Zlín: Eklund střelou z pravého kruhu snížil na 2:3 720p 360p REKLAMA