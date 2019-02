Němec vyděsil Plzeň, po ataku mu zapadl jazyk a skončil v nemocnici | iSport.cz

Nešťastný incident se odehrál již v 5. minutě první třetiny. Zatímco chtěl Vojtěch Němec ve středním pásmu před střídačkami zpracovat přihrávku od spoluhráčů, jako lokomotiva se na něj řítil olomoucký obránce Jan Švrček, který pověstného střelce nevybíravě narazil na mantinel. Zasažený hokejista se po dohrání okamžitě sesypal k ledu a bezvládně ležel na hřišti.

K omráčenému hráči, který se dlouho nezvedal, okamžitě přispěchali zdravotníci, rozhodčí i spoluhráči. Němcovi prý zapadl jazyk a schytal otřes mozku. Zraněného Indiána odvezli na nosítkách ze hřiště a byl neprodleně přepraven do městské nemocnice. „Stane se to a je to velice nepříjemné, ale snažili jsme se soustředit dál na hru. Bude v pořádku," řekl plzeňský kouč Ladislav Čihák k incidentu po nevydařeném zápase. Švrček za svůj atak trestán nebyl.

Domácí mužstvo po řadě úspěšných kanonád tvrdě narazilo na olomouckou zeď. Týmoví pointmakeři Milan Gulaš a Jan Kovář tentokrát bodově mlčeli. Plzeň vyslala na branku hostů celkem 51 střel, až na jednu trefu obránce Nicholase Jonese však všechny šance pochytal gólman Jan Lukáš, který si po skalpu Bílých Tygrů (1:0) připsal i ten indiánský a pomohl Hanákům k veledůležitým bodům v boji o účast v play off.

"My jsme věděli, že budeme čelit až brutální ofenzivní síle domácího týmu. Ta byla podpořena ještě našimi častými vyloučeními, kterých bylo opravdu hodně. Bohužel kvůli početní nevýhodě jsme nemohli ukázat jak hrajeme v pěti hráčích. Jsem rád, že můžu poděkovat svým hráčům, hráli výborně do obrany. Podali bojovný výkon. Dali jsme o branku více než soupeř, což znamená, že jsme dle mého i zaslouženě vyhráli," hodnotil utkání Zdeněk Moták, asistent trenéra Olomouce.

Moravskému klubu se povedlo vyhrát tři veledůležité duely za sebou. Díky zisku dohromady devíti bodů proti Spartě, Liberci a Plzni má Olomouc slibné šance na lepší umístění v předkole play off. Stále navíc není vyloučen postup do elitní šestky.

SESTŘIH: Plzeň - Olomouc 1:2. Jan Lukáš vychytal další důležitou výhru

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 35:44. Jones Hosté: 06:38. Jergl, 19:14. Irgl Sestavy Domácí: Frodl (Miltchakov) – Pulpán, Vráblík, Allen, Jones, Moravčík, L. Kaňák – Pour, Jan Kovář (A), Gulaš (C) – Straka, Preisinger, Kodýtek – V. Němec, Kracík, D. Kindl – Kantner, Nedorost, Indrák (A). Hosté: Lukáš (Mokrý) – Vyrůbalík (C), Škůrek, Švrček, Dujsík, Ondrušek (A), L. Rutar – Ostřížek, J. Knotek (A), Jergl – Burian, Strapáč, Irgl – Laš, Nahodil, Skladaný – J. Káňa, Handl, V. Tomeček – Mráz. Rozhodčí Pražák, Petružálek – Gerát, Hynek Stadion Home Monitoring Aréna Návštěva 4511 diváků