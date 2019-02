Kouč Varů Pešout: o strašáku baráže, rozpočtu, 16letém brankáři i víře | iSport.cz

Podzimní euforie nováčka dávno zmizela. Teď mu padá všechno, nejen Eratovo rameno na Havránkovu hlavu. Energii decimují zranění, od nových reprezentantů Beránka a Fleka, přes gólmanskou jedničku Novotného, po křehké zdraví důležitých mužů Sičáka, Balána či Lapšanského. Hrozivá série nezdarů nebere konce, z posledních 23 zápasů tým vyhrál pouze třikrát, a to jedinkrát za tři body.

O čem jste přemýšlel cestou po úterním zápase v Olomouci (1:2p) zpět na západ? Je to zveřejnitelné?

„Není. Už je to taková…“

Klasika?

„Nemůžeme tomu podléhat, ale poslední dva měsíce dostáváme vždycky nějaký hloupý gól a pro mužstvo je to strašně ubíjející. Ale zase musím ocenit, jak se s tím kluci perou, že se nestal zápas, aby ho vypustili a někdo nás výrazně přehrál. My trenéři můžeme ovlivnit herní výkon. Ve statistikách, které klasifikují hru, se ve druhé půlce sezony dostáváme nahoru o 5 až 15 procent, ale body to nepřináší. Bohužel nás hodně sráží ukazatel brankářské úspěšnosti.“

Jak se po tolika nezdarech upevňuje karlovarská morálka?

„Mužstvo má vnitřní sílu, je zdravé v tom, že se nesloží. Jde do každého dalšího zápasu znovu na zteč, neuchyluje se k velkému betonování. Herní projev se snažíme držet. Jenže v poslední době, po přestupním termínu... Nenazval bych to smůlou, spíš osudem, ale hrajeme bez dvou stabilních brankářů a pěti hráčů. A bohužel Beránek s Flekem, k nim přiřadím Lapšanského, jsou nositeli našeho herního projevu. Rychlosti, dynamiky, svižného přechodu do útočného pásma a koncovky. Ty dva kluky se nám podařilo vypiplat tak, že nakoukli do nároďáku. Teď hrajeme bez nich.“

Ondřej Beránek hrál naposledy v lednu, Jakub Flek je po operaci ramene mimo do konce sezony.

„Nedovedu si představit, jak by tohle zamávalo s jinými týmy. Proto si strašně cením toho, že se s tím mužstvo pořád pere a že pět minut před koncem sahalo po třech bodech v Olomouci nebo v Litvínově. Proto nás to nabíjí