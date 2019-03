0:4 za 18 minut. Nejhorší třetina, říká Kudrna o kiksu Sparty. Osud je na nás | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Kometa - Sparta: Hosté vrací úder a snižují opět na rozdíl tří branek. O gól se postaral Kudrna, 5:2 VŠECHNA VIDEA ZDE

Dalo se po mizerné první třetině s výsledkem ještě něco dělat?

„Všichni víme, že jsme si zápas prohráli v první třetině. Potom už to bylo v podstatě na góly vyrovnané. Našim cílem pro zbytek utkání bylo hrát svoji hru a s výsledkem zkusit něco udělat, ale samozřejmě úvodní dějství bylo z naší strany katastrofální.“

Co se dělo?

„Těžko říct. Celou předzápasovou přípravu jsme měli na to, abychom začali dobře a vůbec nám to nevyšlo. Musím to hodit za hlavu a nachystat se na další duel.“

V minulých zápasech jste se snažili Kometě dostat pod kůži, chybělo to dnes?„Víme, že zápasy s Kometou jsou na hraně a vyhecované. Vzájemné souboje nás tomu sami od sebe vedou. Je to velká rivalita. Od první minuty z naší strany souboje nebyly takové, jaké měly být.“

Měli jste v hlavách, že díky pětibodovému náskoku na Litvínov je jistota předkola blízko?

„Těžko říct, protože těch pět bodů nám stále nic nezaručuje. Nemůžeme si dovolit takové výpadky. Všichni víme, o co hrajeme, že ještě potřebujeme nějaké body.“

Při rozbruslení na vás ale nebyla vidět křeč, vypadali jste uvolněně.

„Na zápas se připravujeme vždy stejně, ale dnes se nám úvodní minuty vůbec nepodařily. První třetina z naší strany byla opravdu katastrofální.“

Byla po první třetině v kabině bouřka?

„Bouřku má každý sám v sobě. Každý víc, co se dělo na ledě a co se dít nemělo. Jsme natolik zkušení, abychom věděli, že první třetina proti Kometě není akceptovatelná.“

Sledovali jste, jak si vede Litvínov?

„V šatně nemáme možnost se dívat na výsledky. Jedině během zápasu se podívat někde na tabuli s výsledky. V šatně jsme se o tom vůbec nebavili.“

Váš pronásledovatel vyhrál, takže k jistotě předkola vám stále schází bod.„Všichni víme, v jaké situaci se nacházíme, ale v té jsme už nějakou dobu, takže pro nás je každý zápas opravdu důležitý. Prostě si nemůžeme dovolit takovéto výpadky, že nebudeme hrát celou třetinu, jak máme.“

Zvládnete to v pátek proti Liberci?

„Uděláme pro to všechno. Žádná jiná možnost není. Hrajeme doma, čehož musíme využít. Je třeba se připravit nejvíc, jak se dá. Dobrá zpráva je, že osud máme ve vlastních rukách a nemusíme čekat na ostatní výsledky.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 02:45. Mueller, 12:01. L. Čermák, 13:38. Orsava, 17:25. Vondráček, 29:36. Orsava, 34:58. Dočekal, 53:24. Malec Hosté: 23:38. Pech, 30:13. Kudrna, 46:18. T. Pavelka Sestavy Domácí: Vejmelka (Čiliak) – O. Němec (A), Štencel, Z. Michálek, Gulaši, Bartejs, Malec, Barinka – Mueller, P. Holík, Zaťovič (A) – Orsava, Hruška, Plášek ml. – Vondráček, L. Čermák (C), Dočekal – Köhler, Süss, Mallet. Hosté: Machovský (18. J. Sedláček) – T. Pavelka, Piskáček (C), Blain, Kalina, Košťálek, Tomáš Dvořák, T. Voráček – Kudrna, Pech (A), Jarůšek – Roberts Bukarts, J. Hlinka, Klimek – Černoch, Sill, Smejkal – Rousek, Klíma, Beran. Rozhodčí Jeřábek, Hodek – Ondráček, Špůr Stadion DRFG arena