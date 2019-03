Debakl Sparty? Chutná to příjemně, oni to nemají rádi, usmíval se Hruška | iSport.cz

Cítili jste se po první třetině za stavu 4:0 neporazitelní?

„Napadaly tam konečně nějaké góly, dlouho jsme se na ně trápili, takže jsme byli určitě rádi. Bylo to hodně příjemný.“

Překvapila vás Sparta v úvodu zápasu?

„Spíš jsme překvapili my ji.“

Čím?

„No těmi čtyřmi góly. (směje se) Řekli jsme si, jak budeme hrát, a všichni to dodržovali. K tomu potřebujete samozřejmě i štěstí, ale hlavně to bylo o hlavách a nastavení, jak jsme do zápasu vstoupili.“

Jak se hraje, když v 18. minutě vedete 4:0?

„Člověk si to užívá. Puky se najednou odráží těm, co vedou, sparťané by mi asi potvrdili, že puk je všude tam, kde oni nechtějí. Všichni si to užívají, než aby přemýšleli, že poleví. Navíc se hraje se Spartou, takže čím víc, tím líp.“

Sparta se vám v předchozích zápasech snažila v úvodu zápasu dostat pod kůži, teď nic takového nezkusila.

„Když člověk takhle rychle prohrává 0:4, tak se potom cokoliv hrozně blbě zkouší nebo vymýšlí, i třeba dostat se někomu pod kůži. Když zápas není vyhrocený, tak se těžko dostanete někomu pod kůži, všechno je složitější. Nedali jsme jim k tomu prostor, takže se o to ani nepokoušeli.“

Vyladili jste formu na play off?

„Já bych to ještě úplně nezakřikával. Každý se to snaží načasovat na play off, ale ještě ho nemáme. Ještě v něm nejsme, a ještě nepodáváme výkony na play off, takže ještě si neříkejme, že jsme vyladili formu na play off. Závěr se nám daří, jsme za to rádi, ale je potřeba to do play off přenést.“

Co tomu ještě chybí?

„No to play off! Tam se teprve uvidí, jestli jsme vyladili formu na play off, protože teď ho ještě nehrajeme, takže se to nedá říct. Ale když budeme hrát takhle, tak to může být dobrý.“

Čím to je, že je Kometa znovu postrachem extraligy? Začali všichni plnit to, co mají?

„Může to být cokoliv. Hlavní je, že jsme dali nějaké góly a hru si užívali, na rozdíl od Sparty. Já si myslím, že se každý snaží plnit taktické plány a pokyny celou sezonu. Někdy se to daří víc, někdy míň. Důležité ale je, aby se to před play off ladilo tak, abychom to dodržovali co nejvíc.“

Začali jste na rozcvičce dělat něco jinak?

„Všechno děláme furt stejně, protože cesta je jasně nastavená. Není to tak, že bychom teď začali dělat něco jinak. Furt se jede v zajetých kolejích a víme, co máme jeden od druhého čekat. Nepřekvapili jsme na ledě sami sebe, my jsme věděli, co se čeká od ostatních a to se 52 kol piluje.“

Připravil jste Jakubu Orsavovi dva góly, hraje se vám s ním dobře?

„Já jsem hrozně spokojený, hraje se mi s ním výborně. Doufám, že i jemu se mnou a že to bude pokračovat dál.“

Potlačujete vedle něj střelecké ambice, když mu to teď padá?

„Dá se říct, že je potlačuju celou sezonu, ale není to úplně úmyslně. (směje se) Ale když to někomu padá, tak je vždycky rozumnější a přirozenější nabíjet tomu, komu to tam padá.“

