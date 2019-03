Příběh nejlehčího hokejisty: Flynna zdobí anglické jméno i drzost na ledě | iSport.cz

Narodil se v anglickém Burnley, jinak je to ale Čech. Tátu má Angličana, mámu Češku, proto to netypické jméno. „Rodiče se rozvedli, když mi byl nějaký měsíc. Neklapalo to mezi nimi, tak jsme se odstěhovali zpátky do Česka, protože tady máme rodinu,“ upřesňuje Oscar Flynn na úvod.

Vyrostl v Mladé Boleslavi, první sportovní krůčky dělal na fotbalovém stadionu. „Pak z toho nějak vznikl hokej a jsem za to rád. Přivedl mě k němu dědeček, za to jsem mu vděčný,“ říká Flynn. Prošel celou mládeží Bruslařského klubu, v dorostu a juniorce sbíral více než bod na zápas. Do áčka poprvé nakoukl v přípravě před sezonou 2017/18, na konci ročníku pak stihl i prvních osm startů v extralize a premiérový gól.

V aktuální sezoně dostal v Boleslavi první příležitost až na začátku listopadu, když tým postihla rozsáhlá marodka. Do té doby hrál v prvoligových Litoměřicích. „Zezačátku jsem se trošku hledal, ale pak jsem začal hrát svůj hokej a docela se mi dařilo. Když jsem pak přišel do Boleslavi, tak jsem se cítil dobře,“ cení si příležitosti v projektu „Dukla“. Co na něj vůbec říká? „Je to výborné. Co mi říkali kluci, dřív to tak nebylo, neměli to takhle na podnose, museli si to zasloužit. Takhle se mladší hráči jednodušeji adaptují na dospělý hokej.“

Být trochu hajzl

Na internetu najdete u jeho jména fyzické parametry 174 centimetrů a 69 kilogramů. „To sedí, pořád držím muší váhu,“ říká s úsměvem. „V nějakých soubojích mi to trošku chybí, ale zase to prodávám někde jinde. Každý máme něco a v tom musíme umět vynikat.“

Když naskočil do rozjetého vlaku v Boleslavi, fanoušci byli v úžasu. Ve svém druhém zápase proti Kometě zlobil soupeře pohybem i všelijakými kličkami a stahovačkami. Přesně takové je jeho pojetí hokeje.