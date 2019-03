Vondrka: Zlín v předkole? Mají urputné mužstvo, bude to souboj obran | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 00:37. Vondrka, 26:06. Klepiš, 30:40. Vondrka, 50:32. Pláněk Hosté: Sestavy Domácí: Krošelj (J. Růžička) – Bernad, Pláněk (A), Němeček, Kurka, Kotvan, Kovačevič, Dlapa – Skalický, Klepiš (A), Vondrka (C) – Pabiška, Žejdl, Šťastný – R. Zohorna, P. Musil, Látal – Flynn, T. Knotek, P. Kousal. Hosté: Hrubec (31. Kantor) – Gernát, M. Doudera, Galvinš, D. Musil, Husák, Matyáš, M. Adámek – Svačina, P. Vrána, Martin Růžička (A) – Dravecký (A), Marcinko (C), Hrňa – Werek, Polanský, Novotný – Chmielewski, M. Kovařčík, O. Kovařčík. Rozhodčí Hribik, Kika – Kajínek, Zavřel Stadion ŠKOENERGO aréna Návštěva 2 788 diváků

Panuje teď v boleslavské kabině velká euforie? Vítězství nad Třincem se počítá, zvlášť tak jasné.

„Do zápasu jsme šli s tím, že ho chceme vyhrát. Na začátku jsme samozřejmě měli štěstí, tam nám málem dali gól, ale my jsme hned odpověděli brankou. To nás nakoplo, šli jsme do toho naplno. Byla to víceméně příprava na play off a jsme moc rádi, že jsme ji vyhráli. Navíc věřím, že dnes naše lajna ukázala potenciál.“

Navíc zápas s nulou, poslední dobou dostáváte málo gólů, což je před play off klíčová zpráva, že?

„Samozřejmě chceme dostávat co nejméně gólů, play off je o bránění, věřím, že se nám to bude dařit dál. Výborně chytají gólmani, to je základ. Jde to správným směrem, ještě to není úplně ono, ale z větší části myslím splňujeme to, co po nás trenéři chtějí. V play off se bude hrát fyzický hokej, toho chceme využít.“

Co říkáte na zlínského soupeře pro předkolo?

„Urputný mužstvo, mají spoustu rychlých a šikovných hráčů, taky nedostávají moc gólů, bude to souboj obran. Jak my, tak oni hrají defenzivní styl, budou rozhodovat detaily, malé chyby, to je takové klišé. Ale je to tak. Očekávám velmi vyrovnané zápasy.“

Je velkou výhodou začínat doma v boji na tři zápasy?

„Určitě je to výhoda. Budeme se snažit využít domácího prostředí. Před pár dny jsme je porazili (3:1) a budeme chtít vyhrát celou sérii.“

Nebral byste radši Spartu?

„Já to nechal, ať se to vyvrbí samo. Mohlo to dopadnout jakkoli, na mnoho způsobů. Osobně jsem počítal, že to zůstane tak, jak to bylo, že zkrátka půjdeme na Zlín. Samozřejmě Sparta by pro mě byla atraktivní, chvilku jsem za ni hrál, byl by to pro mě pikantní soupeř. Ale to si člověk nevybere.“

Zlín je kus cesty, ne jako Praha za rohem. Má starší stadion, bývá tam zima, je to tak trochu jeho zbraň?

„Je to možné. Ale nemůžeme to tak brát, prostě tam pojedeme uhrát potřebný výsledek.“