ONLINE + VIDEO: Vítkovice - Sparta 1:0. Za domácí se trefil Guman | iSport.cz

Vítkovický brankář Patrik Bartošák promluvil k odchodu do Třince, kam by podle všeho měl zamířit po sezoně • ČTK

Je to tady - boje o Masarykův pohár začínají. Šestka nejlepších týmů hokejové extraligy má však zatím volno, dneškem startuje předkolo, které v Ostravar Aréně odšpuntují Vítkovice se Spartou. Pražský celek unikl play out až v samotném závěru základní části, teď bude chtít do puntíku plnit náročná předsezonní očekávání. V play off se poslední sezony Sparta trápí, nevyhrála v něm již 1057 dnů. Zápas můžete sledovat ONLINE na iSport.cz.