Výtisk po výhře nad Spartou: Bitka? Musíme brankáře chránit | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 30:27. Guman, 52:27. Tybor Hosté: 46:47. Rousek Sestavy Domácí: Bartošák (Dolejš) – Hrabal, Trška, Výtisk (A), Mrázek, Šidlík, D. Krenželok, Černý – Olesz (C), Lev, Dej – D. Květoň, O. Roman, Tybor – Szturc (A), Poletín, Guman – Kucsera, Š. Stránský, Schleiss. Hosté: Machovský (J. Sedláček) – Kalina, Blain, Piskáček (C), T. Pavelka, Tomáš Dvořák, Košťálek, T. Voráček – Smejkal, Sill, Černoch – Klimek, J. Hlinka, Roberts Bukarts – Jarůšek, Pech (A), Kudrna – Beran, Klíma, Rousek. Rozhodčí Hodek, Kika – Ondráček, Špůr Stadion Ostravar aréna Návštěva 5 739 diváků

Dalo se očekávat, že to se Spartou bude tuhá bitva a boj. Potvrdilo se to hned v rozjezdu předkola?

„Je to předkolo, je to boj o play off, to musí být bitva a boj! Každý chce postoupit. My jsme nic jiného nečekali, sparťani taky ne. Bude to boj do posledního zápasu.“

Vy jste dokonce zahodil s Jarůškem rukavice, co se mezi vámi stalo?

„Bylo to tak, že už rozhodčí písknul a on (Jarůšek) najel do našeho gólmana. My si ho musíme chránit, protože nás drží. Oni si chrání svého. Tak to tam vzniklo, víc bych to neřešil.“

Vy rvačky moc nevyhledáváte, teď byla potřeba?

„Jak říkám, nějak se to tam semlelo. Nechápu ale, proč jsme dostali tolik trestných minut (2+2+10), půl třetiny jsme nehráli. To není dobře.“

I na konci zápasu byla drobná šarvátka, přiostří se to ještě?

„Ále. (pokrčí rameny) To byla jen taková šarvátka. Člověk se pobije, dostane čtrnáct minut, to nemá cenu. Vždycky je tam nějaká rozmíška, požducháme se, ale aby z toho bylo tolik trestných minut...“ (kroutí hlavou)

Sparta se v úvodu chytila v přesilovkách, měla víc šancí, viděl jste to podobně?

„Těch přesilovek měli hodně, my taky. Oni dali z jedné gól, dostali se do tlaku. Bartes (Bartošák) ale chytá skvěle, my jsme to ustáli. Dali jsme jeden gól navíc a vedeme 1:0.“

Dá se ještě něco říct k tomu, jak vás Bartošák celou sezonu drží?

„Chytá skvěle, podržel nás. Znovu.“

Premiérově se v play off trefil Tomáš Guman, co na něj říkáte?

„Naskočil, je to asi jeho čtvrtý zápas, hraje dobře, přímočaře. Je rychlý, má tam dva zkušené borce vedle sebe, ať je to Polda (Poletín) nebo Šturcík (Szturc), hrajou dobře. Je to jenom dobře, že dal gól, zvedne ho to. Přímočarost a jednoduchost tam je, hraje skvěle.“

Co jste říkal na návštěvu? V ochozech bylo jen 5739 diváků. Nepřekvapilo vás to?

„Na rovinu, čekal jsem jich víc, ale bohužel, doufám, že přijdou zítra. Je to zklamání.“

