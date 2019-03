Sparta v play off padla pojedenácté v řadě. Je čas, abychom to zlomili, říká Kudrna | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 30:27. Guman, 52:27. Tybor Hosté: 46:47. Rousek Sestavy Domácí: Bartošák (Dolejš) – Hrabal, Trška, Výtisk (A), Mrázek, Šidlík, D. Krenželok, Černý – Olesz (C), Lev, Dej – D. Květoň, O. Roman, Tybor – Szturc (A), Poletín, Guman – Kucsera, Š. Stránský, Schleiss. Hosté: Machovský (J. Sedláček) – Kalina, Blain, Piskáček (C), T. Pavelka, Tomáš Dvořák, Košťálek, T. Voráček – Smejkal, Sill, Černoch – Klimek, J. Hlinka, Roberts Bukarts – Jarůšek, Pech (A), Kudrna – Beran, Klíma, Rousek. Rozhodčí Hodek, Kika – Ondráček, Špůr Stadion Ostravar aréna Návštěva 5 739 diváků

„Musíme se na to dívat spíše pozitivně. Byl to vyrovnaný zápas, o jednom gólu. Po naší brance na 1:1 jsme přestali hrát tak poctivě náš systém. Mohlo se to klidně naklonit na naši stranu, ale bohužel se to nestalo.“

V první třetině jste domácím dovolili jen tři střely na branku. Může být právě výkon v první třetině návodem do dalšího zápasu?

„Asi ano. Začátek byl od nás opravdu dobrý. Měli jsme tam dvě přesilovky, ani jednu jsme ale nevyužili. Mohlo to vypadat jinak. Víme, jak máme hrát. Musíme být jen důraznější před jejich bránou, pak ty zápasy snad dostaneme do vítězného konce.“

Soupeře jste přestříleli, ale tolik vyložených šancí jste si nevytvořili.

„Oni hrají dobře do obrany, stejně jako my. Nakonec jim tam padl jeden šťastný gól z dorážky. Takové situace musíme i my dokázat líp využívat.“

Sám jste mohl duel zlomit na vaši stranu. V úniku jste ale Bartošáka nepřelstil, z protiútoku jste pak naopak sami inkasovali.

„Mrzí mě to. Puk mi poskakoval na holi, snažil jsem se to jednoduše zakončit, ale bohužel to nevyšlo. Jak říkáte, mohl jsem nás poslat do vedení a třeba by to dopadlo naopak. Oba góly jsme dostali po našich šancích. Byli jsme víc na puku, hráli jsme celkem dobře. Je škoda, že jsme po vlastních šancích dostali sami góly.“

Od začátku zápas překypoval emocemi. Hodně potyček, jedna klasická bitka. Bude to v tomto duchu pokračovat?

„Tohle je play off, o tom to je. Každý věděl, že to bude vyhecované. Na druhou stranu musím říct, že i v tomto směru by to od nás mohlo být ještě o něco lepší.“

Bylo první utkání obrázkem celého zbytku série? Na prvním místě bude defenziva a výkony brankářů.

„Těžko dopředu předpovědět, jaké to bude. Gólmani jsou ale na obou stranách výborní a patří k nejlepším v lize. Otázka brankářů bude samozřejmě hodně důležitá. Taky proto se my ještě víc musíme tlačit do brány, útočníci musíme kolem jejich brány mnohem líp pracovat.“

Sparta už v play off prohrála pojedenácté v řadě. Od finále v roce 2016 sbíráte jen porážky. Máte i tohle v hlavách?

„V hlavách to určitě nemáme. Do každého zápasu jdeme s tím, že ho chceme vyhrát. Do historie se dívat nemůžeme. Teď se taky musíme koukat jen na zápas číslo dva téhle série. Už je čas, abychom to změnili.“

