Pacovský nahradil Vondrku a zářil: Byl jsem připravený, nahrávky povzbudí | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 15:00. Žejdl, 30:35. Žejdl, 46:52. Žejdl Hosté: 59:38. Freibergs Sestavy Domácí: J. Růžička (Krošelj) – Bernad, Pláněk (A), Němeček, Kurka, Kotvan, Kovačevič, Dlapa – Skalický, Klepiš (A), Pacovský – Pabiška (C), Žejdl, Šťastný – R. Zohorna, P. Musil, Látal – Flynn, Najman, P. Kousal. Hosté: Kašík (Štůrala) – Freibergs, Nosek (A), Valenta, Gazda, Zbořil, Ferenc, M. Novotný – Kubiš (C), Fořt, J. Ondráček (A) – Herman, Honejsek, Šlahař – Dufek, P. Sedláček, Okál – E. Kulda, Popelka, L. Krejčík. Rozhodčí Hribik, Bejček – Kis, Klouček Stadion ŠKOENERGO Aréně, Mladá Boleslav

Kdy jste se dozvěděl, že nastoupíte?

„Dneska ráno, asi v devět.“ (usměje se)

V roce 2019 jste do pondělí naskočil jen do jednoho utkání (45. kolo proti Liberci). Bylo těžké chytit zápasové tempo?

„Pro mě jedině dobře. Byl jsem asi měsíc mimo do zápasu s Libercem a pak jsem holt nehrál no. (usměje se) Celou dobu jsem trénoval a myslím si, že jsem byl připravený. Tréninkům jsem dával všechno. Snad se to vyplatilo.“

Mladá Boleslav - Zlín: Freibergs v závěru utkání procpal čestný gól, 3:1 720p 360p REKLAMA

V prvním útoku jste nahradil nemocného Michala Vondrku, hrál jste i přesilovky. Nebylo těžké se s tím srovnat po takové pauze?

„To určitě ne, pro mě to bylo jenom lepší, že jsem naskočil do takové lajny. Na Klépu (Jakuba Klepiše) jsem zvyklý, minulou sezonu jsme spolu odehráli podstatnou část a šlo nám to. Vím, co od něj čekat. Se Skaldou (Pavlem Skalickým) jsem hrál zase víceméně celé léto, než začala sezona. Taky jsem věděl, co víceméně hraje. Že jsem hrál i přesilovky je pro mě jedině dobře, objevil jsem se i na oslabení, takže super.“

V přesilovce jste krásně nahrál Lukáši Žejdlovi na první gól, pak si připsal ještě jednu asistenci. Pomohlo to k sebevědomí?

„Jo, určitě, to víte, že to pomůže. Kór po takové době, kdy jsem nehrál, tak to povzbudí.“

Chyběl hodně Michal Vondrka?

„Vzhledem k tomu, že jsme vyhráli, tak asi ne… (usměje se) To víte, že taková osoba v kabině chybí. Zaplaťpánbůh se vyhrálo.“

Mladá Boleslav - Zlín: Čepice na led! Žejdl zkompletoval hattrick, 3:0 720p 360p REKLAMA

Zlín jste jednoznačně přehráli, dominovali jste, na střely skončil zápas 42:19. Byla to taktika před zápasem hodně střílet?

„Hodně střílet se snažíme furt. Jedeme podle rčení: není ranky, není branky. Snažíme se co nejvíc hrát do brány, abychom z toho měli co nejvíc šancí.“

Nečekali jste trochu těžší zápas?

„Ono se to zdá, zase tak lehké to nebylo. Jsou houževnatí, hrají hodně do těla. Zlín je hrozně nepříjemný tým, proti kterému hrát. Nemyslím si, že by to bylo něco lehkého.“

Zápasu chybělo i více emocí. Sedí to?

„Ve třetí třetině už trochu byly. Oni začali hrát ještě více agresivněji, dohrávali to i po odpískání. To k tomu patří, tak to je. Těším se na další zápas.“

Mladá Boleslav - Zlín: Hromadnou šarvátku rozhodčí rychle rozehnali 720p 360p REKLAMA

Bylo cítit, že už je to play off, že o něco jde?

„To je jasný, že to máte v hlavě. Nechci říct, že o něco jde, o to jde celou sezonu, ale teď už je to buď, anebo. Buď třikrát vyhraješ, anebo končíš. Teď už se do toho jde opravdu se vším všudy. I nějaká malá zranění se musí hodit za hlavu, hrát a dát do toho všechno, aby se vyhrálo.“

Lukáš Žejdl nasázel hattrick, v podstatě sám rozhodl zápas. Co říct k jeho výkonu?

„Napadalo mu to tam parádně. Jsme za to jedině šťastní, díky němu jsme vyhráli zápas.“

Fanoušci si zápas užívali. Vnímal jste atmosféru?

„Jo, já si po té dlouhé době zápas fakt užil. Bylo to krásný, jak pak asi pět minut vyvolávali Žejdlíka. To bylo super! Doufám, že přijdou i v úterý a budou stejně naladění.“ (usměje se)