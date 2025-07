Mexiko ovládlo Gold Cup. Pochettino běsnil kvůli ruce, oslava pro zesnulého spoluhráče Jotu

Finále největšího severoamerického fotbalového turnaje proti sobě už poosmé přivedlo dva největší favority. Tentokrát Mexiko porazilo Spojené státy americké 2:1 a obhájilo prvenství z posledního turnaje. Trenérovi domácích USA se ovšem nepozdávalo sporné rozhodnutí sudích pár minut před vítěznou brankou: „Kdyby se to stalo ve druhém vápně, jistě by se pískala penalta,“ soptil Mauricio Pochettino. Fanoušky pak dojalo krásné gesto Raúla Jiméneze.

Už při nástupu na hřiště vzpomenul mexický útočník Jiménez bývalého parťáka z Wolves a oblékl si dres s číslem 20 a jmenovkou Diogo J. Přesně to míval na svém trikotu napsané nedávno tragicky zesnulý Diogo Jota.

A pozdrav kamarádovi do nebe vyslal ještě jednou. Když nekompromisně napálil míč pod břevno a vyrovnáním nastartoval obrat Mexika, vzpomenul při oslavě zemřelého hráče Liverpoolu podruhé.

Opět vytáhl stejný dres, s nímž nastupoval, položil ho před sebe, posadil se na zem a napodobil, jak s ovladačem v ruce hraje na konzoli. Přesně takto často slavil branky právě Jota, který patřil mezi absolutní špičku hráčů EA Sports FC (dříve známé jako FIFA). „Je hodně náročné dozvědět se takovou zprávu o někom, kdo vám byl tak blízký, a kdo byl výborný přítel,“ sdělil novinářům ještě před utkáním Jiménez.

Oba útočníci spolu ve Wolverhamptonu strávili dvě sezony a vytvořili velmi úderné duo. Za 82 zápasů, při nichž se společně objevili na trávníku, si navzájem nahráli na sedmnáct gólů. Se žádným jiným spoluhráčem Jiménez na tak vysoké číslo nedosáhl, Jota lépe kombinoval pouze s nedostižným Mohamedem Salahem.

„Byl to skvělý spoluhráč. Sdíleli jsme spoustu krásných momentů a byli důležitou součástí tehdejších úspěchů Wolves,“ vzpomněl Jiménez na krásné časy, kdy společně ničili obrany napříč Premier League.

Na konci zápasu pak mohl s celým týmem Mexika slavit. Obrat skóre dokonal dvanáct minut před koncem Edson Álvarez.

Vše ale mohlo být úplně jinak, kdyby o několik chvil dříve odpískal rozhodčí penaltu na druhé straně, kdy Jorge Sánchez zahrál zcela zjevně rukou při neohrabaném pádu na zem. O úmysl nešlo a pokutový kop se v podobných situacích běžně nenařizuje. Trenér soupeře měl však opačný názor.

„Vy víte, že to byla penalta. Možná bychom šli do vedení 2:1 my a teď bychom oslavovali s pohárem. Nechci si stěžovat, ale přijde mi to jako úplně jasná situace. Je to trapné,“ vrátil se ke spornému momentu ve vápně Mexika rozladěný trenér USA Mauricio Pochettino.

„Nebudu brečet, jen jsem chtěl říct pravdu a pravdou je, že kdyby se to stalo ve druhém vápně, tak by se jistě pískala penalta,“ pokračoval naštvaný Argentinec. „Měl koleno na zemi a rukou seshora přidržel míč. Jeho ruka se nedotýkala země,“ vysvětloval svůj pohled na věc a proč se dle něj mělo pískat.

Stížnosti po finále už ovšem pochopitelně neměly žádný efekt. Mexiko mělo téměř v celém utkání více ze hry a zaslouženě podesáté ovládlo severoamerické mistrovství. V počtu zlatých úspěchů tak navýšilo náskok právě před USA, které slavily sedmkrát.

Finále Gold Cupu, fotbalového mistrovství Severní a Střední Ameriky

USA - Mexiko 1:2 (1:1)

Branky: 4. Richards - 27. Jiménez, 77. Edson Álvarez