Zábranský: Nevidím důvod tajit platy hráčů. Erat byl z faulu špatný | iSport.cz

Sedne si do kožené sedačky rozlehlé obývákové místnosti v DRFG aréně, kde hráči snídají či tráví volnější chvilky při práci. A povídá. Libor Zábranský vypne telefon, protože jinak by se rozhovor asi ani neuskutečnil.

Stoupá u vás nervozita, anebo přichází natěšení na období, které Kometě náramně jde?

„Je to nová soutěž a v Kometě se těšíme všichni. Nikdo z nás však netrpí představou, že si jdeme play off užít. Jdeme ho tvrdě odmakat, odpracovat. Klukům vždycky říkám: Užívat ano, ale až tu válku odbojujeme, vyhrajeme a až nad hlavu zvedneme pohár. Nervózní nejsem, klukům ohromně věřím. Jako vždycky.“

Nezviklala vás základní část, slabší, než by se na dvojnásobného šampiona slušelo? Byť v posledních letech všichni berou v potaz, že Kometa zabírá hlavně play off.

„Mrzí mě to. Nechtěl bych, aby to někdo považoval za náš styl. Chceme vyhrát každý zápas, je to povinnost vůči fantastickým lidem, které tu máme. Naskládali jsme tu povahy, které nesnáší prohry. Pravdou je, že ty tři základní části, které jsem s klukama prožil jako hlavní kouč, vyšly výsledkově podobně, pokaždé jsme chtěli do šestky, ale každá byla specifická. Když vezmu jen tu poslední, nahradit Marka Čiliaka, Martina Nečase, Hynka Zohornu, Kubu Krejčíka, to pro nás byla velká neznámá. Jsem šťastný, jak se úžasně povedl Peter Mueller a i ostatní kluci. Tahle sezona byla poznamenaná hledáním náhrad za naše klíčové borce.“

Na pozici brankáře se vystřídalo už pět adeptů, takhle jste si to asi nemaloval. Stalo se z toho velké téma, pojďme ho rozebrat.

„Tím, že Čili po minulém ročníku odešel do Slovanu Bratislava, existoval odhad, že by se mohl časem vrátit. Se Slovanem jsem jednal asi třikrát a třikrát mi bylo řečeno NE. Proto přišel Libor Kašík z volného trhu. Potřebovali jsme zkušeného gólmana na play off, který už má něco za sebou.“

Jenže tomu štace nevyšla a brzy odešel.

„Někdy se stane, že vám to sportovně nevyjde. A tak jsme zase reagovali, znovu otevřeli jednání o Markovi a tenhle plán už vyšel. Nyní jsem rád, že jsme se domluvili na další dvě sezony plus roční opci. Zároveň mě nesmírně těší, že pomáháme Lukáši Dostálovi v růstu. I kvůli tomu, že Třebíč nehraje play off, by se do brány Komety nejspíš nedostal. Angažmá ve Finsku dávalo smysl a je skvělé, jak se mu v Ilvesu daří. V mých očích je to nejtalentovanější gólman v Evropě z ročníku 2000, povahově fantastický kluk s obrovskou budoucností.“

Dostál zazářil na dvacítkách, proč tedy nedostal větší šanci v Kometě?

„Razím názor, že takové kluky, a obzvlášť brankáře, nesmíte uspěchat. Jsem velmi rád za důvěru trenéra Varadi, který dal Lukášovi prostor na juniorském šampionátu, a on ukázal, co se v něm skrývá. V Brně máme nyní podepsané tři gólmany, po sezoně budeme řešit rébus. Pravdou je, že Marek Langhamer chtěl na jaře znovu zkusit zahraničí, Karel Vejmelka je draftovaný Nashvillem, který má na něj poslední rok práva, a u něj je jasná predikce, že to po sezoně půjde zkusit do zámoří.