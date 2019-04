Spadlo to z nás, řekl Jágr po první výhře. Sám se ale cítil nejhůř | iSport.cz

První barážová výhra, je to velká úleva?

„Určitě jo. Předtím byly některé naše výsledky až nespravedlivé, jak z prvního zápasu v Chomutově, kdy jsme měli hodně ze hry. I potom doma proti Pardubicím. Nemyslím si, že by to byl takový rozdíl na 0:5. Nejhorší je, že ztratíš víru, sebevědomí. Dneska to byl zápas, který jsme museli udělat. Jsem rád, že se nám podařilo dát první gól, to byla taková úleva. Potom jsme to dohráli. Měli jsme i další šance, ale nevyužili jsme je, nechali jsme je trochu déle ve hře, než byla potřeba. Ale jsme rádi za první body.“

Musel jste spoluhráče po dvou porážkách hodně povzbuzovat?

„Každý si to musí zažít, tady můžeš říkat, co chceš. Za prvé je v tom hrozná únava, tedy aspoň u mě, i když doufám, že i u ostatních. Jinak by na tom byli mnohem líp než já, což si nemyslím. Je to opravdu náročné, každý zápas hraješ jako utkání číslo sedm v play off. Tam není prostor na oddych. Je třeba vyhrát hodně zápasů, aby byla šance postoupit. Takže psychicky i fyzicky je to hodně náročná soutěž.“

Kladno má první výhru i body. Některé výsledky byly až nespravedlivé, hlásí Jágr

Jak to zvládáte vy?

„Dneska nejhůř zatím z těch zápasů baráže. Vím, že to bude nahoru dolů, nedá se nic dělat. Říkal jsem Plekymu (Tomášovi Plekancovi) i Zikymu (Ladislavovi Zikmundovi), ať mi to moc nedávají. Snažil jsem se pomoct jinak než hokejem…“

Přesto jste byl na ledě u obou vstřelených kladenských gólů.

„Pomohla nám přesilovka, Tonda Melka perfektně vystřelil a spadlo to z nás. Udělali jsme také pár změn v sestavě a myslím si, že to taky pomohlo. Byl to nový vítr do týmu. Musíme dál pokračovat.“

Co vám zatím ukázala baráž po třech odehraných utkáních?

„Každý tým hraje úplně jinak. Extraligová mužstva hrají chytřeji než my v první lize. Ale jinak těžko soudit, jak už jsem říkal, skóre neodpovídá naší hře. Nechci se vymlouvat, ale 0:7 po dvou zápasech si, myslím, bylo až nespravedlivé. Ale zase na druhou strana spousta lidí nám přestala věřit, z nás to spadlo. Po dnešním utkání jsme zpátky ve hře.“

Bylo setkání s extraligovými týmy tvrdým nárazem do reality?

„To si zase nemyslím. Je to každopádně jiný styl hokeje. Mám pocit, že jsou silnější u mantinelu, taky v předbrankovém prostoru. Stačí jim méně příležitostí, aby dali gól, jsou šikovnější. Na druhou stranu tolik nebruslí, spíše si drží systém. Když nemají potřebu napadat, tak to nedělají. Což je i pro naše obránce, i když je to těžko pochopitelné, jednodušší. Oni hrají chytře. Když nic nemají, stáhnou se, šetří síly. Aby měli šance v rozhodujících momentech. My takhle nehrajeme. Ale nemyslím si, že kdybychom to změnili a hráli jsme stejný styl jako extraliga, že nám to pomůže. Bude to styl proti stylu.“

Těší vás, že i když jste dvakrát prohráli ze tří zápasů, ani jednou jste herně vyloženě nepropadli?

„Jde spíše o to, že extraligové týmy měly jinou taktiku, styl, kdy si drží střední pásmo, nenapadají, šetří síly. Nechají tě možná trochu víc je přehrávat, ale v částech hřiště, kde to pro ně není tak dramatické. Šetří síly. Ono by to ale bylo jiné, kdybychom dali gól, ale nám se to nepodařilo. Kdybychom vedli, změní styl, nemohou čekat. Uvidíme, jak to bude vypadat dál.“

SESTŘIH: Kladno - Č. Budějovice 2:0. Rytíři získali po zasloužené výhře první body v baráži

Kladno - Č. Budějovice: Po tlaku přidali domácí druhý gól, v síti skončila pumelice Nashe, 2:0

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 11:04. Melka, 35:14. Nash Hosté: Sestavy Domácí: Cikánek (Brízgala) – Kehar, J. Říha, Zajíc, Nash, P. Hořava, Lakos – Zikmund, Plekanec, Jágr – J. Strnad, Vampola, Redlich – Svedlund, Machač, Melka – Š. Bláha, T. Kaut, Hajný – Jelínek. Hosté: Kváča (Strmeň) – Pavlin, Pýcha, Plášil, Kutlák, M. Jandus, Vydarený, Kachyňa – Z. Doležal, R. Přikryl, Karabáček – Endál, Gilbert, M. Novák – Doktor, Heřman, Čermák – Babka, Dančišin, Beránek. Rozhodčí Úlehla, Kika – Bryška, Lederer Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 4720 diváků