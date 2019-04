Jágr o pískotu: Nejsem zákeřný hráč, abych někomu úmyslně ublížil | iSport.cz

Podle televizních záběrů šlo ve 28. minutě o nezaviněnou srážku, jak jste ji viděl vy?

„Já jsem se otáčel, vůbec nevím, co se stalo. Myslím si, že mi najel do hokejky. A potom upadl, jak do mě najel. Jestli mě chtěl trefit, vůbec nevím. Měl jsem puk na noze, někdo na mě letěl a jak jsem se otáčel a hrál jsem to, pravděpodobně jsem ho trefil hokejkou. Ale víc nevím…“

I podle televize to bylo nezaviněné.

„Nejsem hráč, který by byl zákeřný. Vůbec ne. Hokej není zase tak důležitý, abych někomu úmyslně ublížil.“

Přesto na vás lidé pískali, mrzí vás to?

„To ne. To je názor lidí, těžko to můžu změnit.“

Celkově jste zápas velmi prožíval, komunikoval jste i s rozhodčími.

„Do padesáté minuty nemáš přesilovku, sám hraješ patnáct oslabení… Ale nechci se k tomu vyjadřovat. To není na rozhodčí, něco jsem ani neviděl.“

SESTŘIH: Č. Budějovice - Kladno 3:4. Rytíři znovu vyhráli, trefil se Jágr 720p 360p REKLAMA

Jak jste se cítil vy osobně? Lépe než v minulém utkání, kdy jste říkal, že to bylo hrozné?

„Bylo to lepší v tom, že jsme vedli 4:0, moc jsem na led nechodil. I první třetině jsem odešel, protože jsem měl nějaké problémy. V tu chvíli jsem mohl odpočívat, nemusel jsem ject naplno.“

Co jinak říkáte k utkání, v němž jste vedli jednoznačně 4:0, ale potom to soupeř zdramatizoval?

„Start jsme měli výborný, do stavu 4:0 jsme hráli výborně. Pak se něco stalo… Potom to byl katastrofální výkon, díkybohu, že se nám to podařilo udržet. Soupeř měl minimálně dvě další přesilovky pět na tři. Oslabení jsme sehráli výborně, Ciky (Lukáš Cikánek) zase chytal výborně. Musíme zapomenout na to, jak jsme zápas skončili. Musíme začít líp.“

Co se stalo, že jste dopustili takové drama?

„Zbytečně jsme je nechali vrátit do hry tím, že dali první gól. Přitom jsme tam měli hodně šancí. Dva na jednoho, dvakrát sami na bránu. Ale nic jsme z toho nedali. A pak najednou si necháme dát gól. Soupeř neměl co ztratit, nechali jsme se zbytečně vyloučit. Dali gól, to je nakoplo. Takový zvláštní zápas. Nepříjemný. Díkybohu, že je to za námi.“

Ubránili jste dlouho přesilovku pět na tři, hlavně díky skvělému Tomášovi Plekancovi… Když se vrátil na střídačku, chválil jste ho.

„Samozřejmě. Pleky na oslabení, to je… To, že dává góly, přihrává, to je jedna věc. Ale to, jak hraje oslabení, to je něco neskutečného na naší ligu. Ale nejenom Pleky, i obránci to sehráli výborně. Ubránili jsme to. Což bylo klíčové. Kdyby v tu chvíli dali gól na 3:4, kdo ví, jak by to dopadlo.“

Č.Budějovice - Kladno: Videorozhodčí v akci! Doležalův gól platí, 3:4 720p 360p REKLAMA

Třetina baráže je za vámi, máte šest bodů, jste druzí. Jak to zatím hodnotíte?

„Dá se to rozdělit na dvě části. Pokud jde o předvedenou hru, myslím si, že jsme hráli dobře. Pokud jde o body, máme půlku z toho, co jsme mohli mít. Na druhou stranu škoda prvního utkání v Chomutově, kdy si myslím, že jsme byli lepší, ale nevyužili jsme těch našich příležitostí. Druhý zápas jsme nezvládli, s Pardubicemi to bylo jednoznačné 0:5, i když ta hra nebyla tak špatná, jak by výsledek naznačoval. Poslední dvě utkání proti Budějovicím jsme měli dobrý začátek. A naštěstí jsme to udrželi.“

Takže jste spokojení se šesti body?

„V baráži nemůžeš být nikdy spokojený, dokud to neskončí. To prostě nejde. To vidím. Hlavně je to hrozně únavná soutěž. Je to o fyzičce. Kdo si myslí, že to je jinak, tak není. Jde o to, že i v té únavě musíš trénovat. Hrozně záleží, jak to mužstvo pojme. A v tom si myslím, že Pardubice měly obrovskou výhodu, měly tři čtyři měsíce na to se fyzicky velice dobře připravit. V posilovně, na ledě, na zápasech jim moc nezáleželo. Je vidět, že k tomu přistoupily výborně. Mají skvělý nástup do baráže. Je to o skvělé fyzičce. Teď jde o to, jak si to tým vezme dál. Jestli je potřeba trénovat během baráže, nebo odpočívat. Každý má svůj styl.“

Pardubice odskočily, hraje se tedy teď už jen o druhé místo?

„Nikdy nevíš, jak to dopadne. Jsou odehrané jenom čtyři zápasy, hodně je jich před námi.“

Č.Budějovice - Kladno: Tohle bylo hodně nepříjemné! Pýcha skončil po faulu Redlicha na ledě Video patří k placenému obsahu Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného

Č.Budějovice - Kladno: Puk za Cikánka dostal Endál, 2:4 720p 360p REKLAMA