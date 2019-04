Karabáček o bojích v baráži: Musíme chtít víc. Hlavu se snažím krotit | iSport.cz

Video k článku 1080p 720p 360p REKLAMA Kladno má první výhru i body. Některé výsledky byly až nespravedlivé, hlásí Jágr VŠECHNA VIDEA ZDE

První čtvrtina baráže o extraligu je za vámi. Po třech zápasech máte na kontě dva body. Jak byste odehranou část zhodnotil?

„Určitě nejsme spokojení. Dokázali jsme si, že tam rozhodují opravdu maličké detaily. Celkově je hokej o detailech. Z toho důvodu jsou elitní hráči nejlepší, protože mají všechny detaily na svém místě. V prvních třech zápasech jsme toho moc neměli, v úterý proti Kladnu vůbec ne. Rytíři to naopak měli a po zásluze vyhráli.“

Co vám v posledním zápase s Kladnem chybělo k tomu, abyste vstřelili gól?

„Nevyužili jsme naše šance. Nástup jsme měli dobrý. Prvních deset minut jsme byli před Kladnem, napadali jsme je. Jenomže jsme se například netrefili do prázdné branky, což je velká škoda. O nevyužité dvojnásobné přesilovce ani nemluvím. Potom začali hrát a přehráli nás ve všech směrech.“

Přitom před vaším prvním vzájemným duelem baráže Rytíři nedali ani jednu branku…

„Jsem si jistý, že všichni v kabině jsme věděli, že Kladno je výborný tým. Že nedali dva zápasy gól, to nic neznamená. Nám se to stalo taky, ale oni se do naší brány neskutečně tlačili a využili toho. Měli nůž na krku, museli vyhrát a zřejmě to chtěli víc než my. Tohle se nesmí příště stávat. My musíme být ti, kteří to chtějí víc urvat.“

Gólman Petr Kváča byl po posledním zápase docela naštvaný. Prohlásil, že takhle se baráž nehraje. Souhlasíte s ním?

„Myslím si, že kdybychom dali první gól, tak bychom byli úplně jiný tým. Když ale dostaneme my, tak začneme hodně riskovat a to proti hráčům, jako jsou v Kladně, není dobré. Proti takovému soupeři musíme hrát zodpovědně. Na to nejde nic jiného říct.“

Jak se vám hrálo proti elitní kladenské dvojce Jaromíru Jágrovi a Tomáši Plekancovi?

„Jsou to výborní hráči. Jágr je skvělý. Druhý nejproduktivnější hráč v historii NHL stále hraje na vysoké úrovni. O tom není pochyb. Pořád tam má svoje držení puku a další věci. Když jsme ale proti němu na ledě, tak si musíme říct, že to je jenom hráč, jenom člověk. Prostě ho musíme odehrát od puku. Jejich lajna má skvělé detaily, my ale musíme být ještě lepší. Jsme mladší, tak je musíme ujezdit.“

Všiml jsem si, že do vás protihráči na ledě pořádně jedou. Snažíte se při reakci držet na uzdě?

„Trochu ano. (přemýšlí) Rozhodčí takové zákroky asi víc nechávají být, což si myslím, že je někdy dobře. Mně to nevadí, že do mě takhle jdou. Někdy však je hrozně těžké s tím hrát. Hlava ale musí zůstat na svém místě a musím to ustát.“

Baráž pro vás pokračuje v pátek doma opět proti Kladnu. (ONLINE přenos zápasu sledujte ZDE<<<) Co podle vás musíte změnit, abyste se tentokrát radovali vy z výhry?

„My musíme chtít a jít i přes bolest. I kdybychom měli na ledě umřít, tak musíme výhru urvat. Takhle to musíme hrát, jiná cesta nevede.“

