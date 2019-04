Naštvaný Růžička se diví nejmenšímu počtu přesilovek. Co říká o Jágrovi? | iSport.cz

Infarktová soutěž je v polovině. Druzí Rytíři mají dvanáct bodů, třetí Chomutov sedm. „Je nám jasné, že je potřeba se k nim přiblížit,“ uvědomuje si trenér Růžička, kterého trápí, že jeho tým v baráži zatím sehrál nejméně přesilovek ze všech (16), naopak nejvíce oslabení (29). „To mi hlava nebere,“ diví se v rozhovoru pro iSport Premium. Když o tom promluví, hlas se mu přitom zvyšuje. Vypráví i o Kladnu, Jágrovi a jeho debatách s rozhodčími...

Máte pocit, že počet přesilovek neodpovídá realitě?

„Není přece normální, že my za šest zápasů máme šestnáct přesilovek a ostatní soupeři minimálně pětadvacet, někdo i osmadvacet. Nechci fňukat, to v žádném případě. Ani se nechci vymlouvat na rozhodčí. Mě zajímají fakta. Čísla. A ta mluví jasně. Máme nejméně přesilovek, a zároveň nejvíce oslabení. To mi přijde hodně divný tedy. To tedy moc nechápu.“

Nemůže to být tím, že ostatní soupeři hrají aktivněji? A více si vynucují fauly?

„Jako že my jediní hrajeme tak, že na nás fauly nejsou? A naopak jenom my je děláme? Znovu říkám, že se nevymlouvám, nebrečím. Jenom upozorňuju na fakta. Kdybychom měli přesilovek o pár méně než ostatní, neřeknu nic. Ale že my jich za stejný počet zápasů máme šestnáct, a ostatní mezi pětadvaceti a osmadvaceti? A jenom my tak málo? To mi přijde hodně divný.“

Rozhodčí podle vás nemají stejný metr?

„Někdy nechápu, co vidí, co ne. Zjistil jsem, že neznám pravidla. Jsem zmatený. Něco se pískne, něco ne.