Talent Galvas opustí Olomouc. Místo Chicaga má namířeno do Finska | iSport.cz

V těchto týdnech úspěšně složit maturitní zkoušku a pak vyrazit do světa. Takový je plán nejproduktivnějšího olomouckého beka Jakuba Galvase, který pomohl Moře k bezvadnému sedmizápasovému čtvrtfinále proti Plzni. Další zápasy v „plecharéně“ nepřidá.

„Má u nás kontrakt do konce dubna, nic dalšího zatím podepsáno nemáme,“ řekl generální manažer HC Olomouc Erik Fürst.

Všechny strany logicky mlčí, transfery se budou oznamovat až v květnu. Podle informací webu iSport.cz je však už nyní jisté, že má Galvas namířeno do finského Jukuritu, jenž v tomto ročníku skončil v tamní nejvyšší soutěži na předposledním čtrnáctém místě.

Překvapení, protože na Galvase drží práva Chicago, které jej draftovalo v roce 2017 ze 150. pozice? Trochu určitě, o finské variantě totiž nemluvil v posledních sezonách 19letý bek ani nikdo z Olomouce. V týmu Blackhawks navíc loni v létě strávil týdenní rozvojový kemp.

Nyní už bude hokejista, jenž se na přelomu roku představil na mistrovství světa do 20 let v Kanadě, polykat skandinávské tréninkové dávky, což je možná jeden z hlavních důvodů odchodu. Finsko je totiž kromě kvality soutěže proslulé tvrdou dřinou. Brankáři Jakub Škarek (Lahti) či Lukáš Dostál (Ilves), kteří mají aktuální zkušenost, by mohli vyprávět.

Další plus? Osamostatnění se a angličtina, což jsou společně s fyzickým fondem tři klíčové vlastnosti pro následný úspěch v zámoří, který by Galvas jednou rád udělal.

Zda bude finský mezikrok přínosnější než klíčová role v Olomouci pod vedením úspěšné trenérské dvojice Jan Tomajko – Zdeněk Moták, která dokáže z hráčů vymačkat maximum, ukáže až čas. Teď musejí „kohouti“ shánět náhradu nejen do útoku za Aleše Jergla (přestup do Hradce Králové), ale i do obrany.