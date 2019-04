Plekanec po postupu: Nikdo jako Jágr tu už nebude. Žádné plány nemám | iSport.cz

Jaké jsou vaše bezprostřední pocity z úspěchu Rytířů?

„Je to super. Nechci říkat, že jsem to nečekal, ale samozřejmě to byla velká motivace a velké přání. Vyšlo nám všechno, na co jsme sáhli. Čtyři lajny šlapaly. Bylo neskutečný, jak nám to sedlo. Brankář byl skvělý. Nevím, co vím k tomu dodat.“

Postup do extraligy v zápase s Motorem doslova sám vystřílel Jaromír Jágr čtyřmi góly. Co k tomu říct?

„Jarda je střelec, krásně to tam napálil před bránou. To on samozřejmě umí. Během baráže dal spoustu gólů. Těžko k tomu něco dodat. Nikdo takový už nikdy nebude. Fanoušci by si to měli užít. Tohle už nikdo v Čechách nejspíš nezopakuje. Nechci se pořád bavit o jeho věku, to asi nemá smysl. Jarda je prostě unikát a klobouk dolů před ním.“

Vaši dvojici v elitní lajně skvěle doplnil Ladislav Zikmund. Řekl byste, že to byla ideální souhra pro úspěch v baráži?

„Je pravda, že Láďa (Ladislav Zikmund) tam udělal neskutečnou práci, vybojoval spoustu puků, ale všichni kluci, kteří s námi hráli, byli skvělí. Réďa (Tomáš Redlich) a Tonda Melka udělali spoustu práce. Trenéři to ale v pravý čas rozdělili a oživili. Všechno dokonale klaplo a došli jsme až sem.“

Na ledě jste během play off a baráže odehrál spoustu minut a přitom to pořád vypadá, že jste plný energie. Pociťujete vůbec nějakou únavu?

„Fyzicky jsem na tom dobře. Jsem zvyklý odehrát 80 zápasů, ale je to psychicky hrozně náročné. Přišlo mi totiž, že i když pořád vyhráváme, tak jsme stále neměli žádnou jistotu a vlastně až doteď jsme bojovali o postup. Museli jsme bodovat a neztrácet, tohle bylo enormně náročné. Když se ale vyhrává, tak je to lepší.“

Do konce baráže zbývají ještě dva zápasy, máte už ale po jistém postupu Kladna vymyšlené své další plány?

„Já teď vůbec žádné plány nemám. Jsem strašně rád, že se nám to teď a tady povedlo. Pro mě to byl strašně těžký rok po sportovní i osobní stránce. Teď si potřebuji odpočinout a věnovat svůj čas synům.“

Vy jste nikdy moc nedával emoce najevo, ale cítíte nyní alespoň trochu euforie po úspěchu?

„Chci si to jenom užít. Je pravda, že emoce moc nedávám najevo, samozřejmě jsem strašně šťastný, ale... Prostě to všechno klaplo. Jsem hrozně rád za kluky, kteří za Kladno bojovali spoustu let, aby se extraliga vrátila. Teď se to konečně povedlo. Doufám, že se bude dařit dál a Kladno bude tam, kde bylo celá léta.“

Jak vysoko řadíte úspěch v baráži?

„Bude hodně vysoko. Já jsem nikdy neměl to štěstí. Byl jsem vlastně pořád v Montrealu a nepovedlo se nám nikdy dostat úplně nahoru. Jsem za tyto týmové úspěchy strašně rád. Naposledy jsem získal medaili v juniorech a pak samozřejmě v národním týmu. Není to titul nebo Stanley Cup, ale je to ohromně těžká soutěž a já jsem rád, že jsme tím prošli společně a netrápili se až do konce.

Po návratu do Kladna ze zámoří jste prohlašoval, že chcete vrátit Rytíře zpět do extraligy. Přesně to se povedlo. Berete to jako velké zadostiučinění?

„Nemusím mít moc velké zadostiučinění. Po návratu z Montrealu tohle prostě byla moje první myšlenka. Těší mě, že tady nyní stojíme po úspěchu. Jsem strašně rád, že jsem mohl být součástí tohoto týmu. (právě dostal spršku šampusem) Těžko najít nějaká jiná pozitiva.“ (usmívá se)

Vidíte určitou symboliku v tom, že se Kladnu povedl postup po vašem a Jágrově návratu?

„Nevím, jestli to je symbolický, prostě to vyšlo i přes ten můj rok. Trochu jsem doufal, že sezonu dohraju ještě v Montrealu, ale pro mě v tu chvíli návratu bylo Kladno na prvním místě. Pomoct Jardovi a Kladnu k návratu do extraligy.“

Jak se těšíte na domácí oslavy s fanoušky?

„Už když jsem se vracel domů, tak jsem říkal, že se hrozně těším na domácí fanoušky na Kladně a kdekoliv v Čechách. Když na Kladně přijde plný zimák, tak ta atmosféra byla neskutečná. Každý zápas jsem si snažil užít, jak nejlépe jsem mohl. Nevím, která sezona bude moje poslední, ale tohle je strašně krásný pocit. Vyšlo to a myslím, že lidi jsou z toho šťastní.“

Očekáváte bujaré oslavy se spoluhráči v kabině?

„Ještě zbývají dva zápasy do konce, takže uvidíme až v neděli, nebo v úterý. Na tyto věci máme jiné experty. (usmívá se) Dívám se na to zpovzdálí a s nadhledem. Mám radost za kluky. Spousta z nich je mladých a šikovných. Věřím, že nyní budou mít šanci jít hokejově nahoru.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 29:54. Z. Doležal, 37:12. Beránek Hosté: 05:46. Jágr, 08:32. Jágr, 24:09. Jágr, 39:58. Jágr Sestavy Domácí: Strmeň (41. Kváča) – Vydarený (C), M. Jandus, Prospal ml., Doktor, Kachyňa, Babka – M. Novák, Gilbert, Z. Doležal – Beránek, Dančišin, Doktor – Šimánek, Bradley, P. Novák – Čermák (A), R. Přikryl, Heřman. Hosté: Cikánek (Brízgala) – Zelingr, J. Říha, Zajíc, Nash, P. Hořava, Lakos, Svedlund – Zikmund, Plekanec (A), Jágr (C) – J. Strnad (A), Vampola, Redlich – Machač, Melka, Š. Bláha – T. Kaut, Hajný, Jelínek. Rozhodčí Lacina, Svoboda – Gebauer, Lederer Stadion Budvar aréna, České Budějovice Návštěva 6 421 diváků