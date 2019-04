Jaromír Jágr: ČTYŘI góly! Podívejte se na VIDEO, Kladno slaví | iSport.cz

Kladno, šestinásobný mistr ještě z éry Československa, sestoupil do první ligy v roce 2014 a od té doby Rytíři bojovali o návrat marně. Loni se dostali poprvé od pádu do druhé nejvyšší soutěže do baráže a neuspěli. Letos tým posílený o hvězdy Jágra a Tomáše Plekance už slaví. Z extraligy naopak sestupuje Chomutov.

Motor, který už v neděli v Kladně hrál bez naděje na postup, nastoupil i s devatenáctiletým obráncem Vojtěchem Doktorem, který si odbyl soutěžní premiéru v A-týmu.

Úvod se hrál bez větších šanci, ale v šesté minutě šel pykat na dvě plus deset minut domácí Martin Beránek a v početní výhodě zahájil Jágr své střelecké představení. Po Zikmundově přihrávce zamířil z pravého kruhu přesně k protější tyči mimo dosah gólmana Strmeně.

Za necelé tři minuty se prosadil Jágr znovu. Tentokrát mu nabil na levý kruh Plekanec a třetí nejlepší kanonýr v historii NHL střelou příklepem prostřelil českobudějovického gólmana. Pokusy Motoru spolehlivě chytal Cikánek a odolal i při Plekancově trestu.

V 25. minutě usměrnil Nashovu přihrávku do branky domácích opět Jágr a dosáhl na první hattrick od 3. ledna 2015, kdy se prosadil za New Jersey proti Philadelphii.

V polovině utkání po vyloučeních Vampoly a Lakose domácí v přesilovce pěti proti třem poprvé v utkání překonali Cikánka. Plekanec nedokázal vyhodit puk a Doležal z levého kruhu zamířil přesně. V 38. minutě se po Doležalově střele prosadil z dorážky Martin Beránek a bylo to jen o gól.

Jenže ještě před druhou pauzou se prosadil opět Jágr. Po kombinaci Zikmunda a Plekance ještě druhý nejproduktivnější hráč historie NHL a třetí nejlepší střelec Strmeně neprostřelil. Povedlo se mu to ale dvě sekundy před koncem druhé části z pravého kruhu, což si sudí Lacina s Ronamem Svobodou prověřili u videorozhodčího.

Do poslední třetiny nahradil Strmeně Kváča, který musel ve 44. minutě krýt další Jágrovu šanci po spolupráci s Plekancem. Vykřesat naději Jihočechům na zvrat v utkání se pokoušel hned třemi pokusy Gilbert, ale neuspěl.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 29:54. Z. Doležal, 37:12. Beránek Hosté: 05:46. Jágr, 08:32. Jágr, 24:09. Jágr, 39:58. Jágr Sestavy Domácí: Strmeň (41. Kváča) – Vydarený (C), M. Jandus, Prospal ml., Doktor, Kachyňa, Babka – M. Novák, Gilbert, Z. Doležal – Beránek, Dančišin, Doktor – Šimánek, Bradley, P. Novák – Čermák (A), R. Přikryl, Heřman. Hosté: Cikánek (Brízgala) – Zelingr, J. Říha, Zajíc, Nash, P. Hořava, Lakos, Svedlund – Zikmund, Plekanec (A), Jágr (C) – J. Strnad (A), Vampola, Redlich – Machač, Melka, Š. Bláha – T. Kaut, Hajný, Jelínek. Rozhodčí Lacina, Svoboda – Gebauer, Lederer Stadion Budvar aréna, České Budějovice Návštěva 6 421 diváků

Chomutov po výhře sestupuje

Dynamo se mezi elitou udrželo vítězstvím v úterním zápase na ledě Kladna a do dnešního zapasu nastoupilo bez deseti hráčů základního kádru. Piráti tak měli od začátku více ze hry a v 11. minutě se dostali do vedení. Kloučka v pardubické brance prostřelil Koblasa, jenž se dvakrát střelecky prosadil i v předešlém duelu. O druhý gól se postaral Dlouhý, jenž tečoval střelu od modré čáry.

Ve druhé třetině se ale výkon domácích výrazně zlepšil a Peters v brance Severočechů si hned ve 21. minutě připsal několik zákroků. Při Zdráhalově střele mu pomohla tyč. Při Šťovíčkově vyloučení mohl snížit Poulíček, ale neuspěl stejně jako v další početní výhodě Pochobradský. Kloučka na druhé straně prověřili také v přesilovce Blaha a Koblasa. Dění prostřední části poté zakončila Zdráhalova střela, která opět skončila na tyčce.

Ve 43. minutě se hosté po pěkné kombinační akci prosadili potřetí a o osudu utkání bylo definitivně rozhodnuto. Další branku mohl v 52. minutě přidat Koblasa, podruhé ale Kloučka nepřekonal.

Hlasy trenérů:

Richard Král (Pardubice): "Chomutov měl dnes kvalitu jinde než my. Dali jsme šanci oproti poslednímu zápasu deseti novým hráčům. Ve druhé třetině jsme nastřelili dvě tyčky, kdy jsme mohli skórovat, ale Chomutov měl celý zápas pod kontrolou a zaslouženě vyhrál."

Jan Šťastný (Chomutov): "Do utkání jsme vstoupili velice dobře, hráli jsme jednoduchý, organizovaný hokej. Podařilo se nám dát první branku a utkání jsme víceméně odehráli od začátku do konce kvalitně. Samozřejmě Pardubice zareagovaly na vývoj tabulky a nehrály v plné sestavě, daly šanci dalším hráčům, což je v pořádku. Proto je asi výsledek takový. Jsme rádi, že jsme utkání vyhráli, i když víme, že v tuhle chvíli nic neřeší."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 10:57. Koblasa, 14:36. A. Dlouhý, 42:48. Chrpa Sestavy Domácí: Klouček (Kacetl) – Budík, J. Zdráhal, Mikuš (C), Hrádek, Mert, Nedbal – Machala, Poulíček (A), L. Horký – Dušek, Marosz, J. Kloz – Voženílek, Pochobradský, Matýs – M. Kratochvil, Machač. Hosté: Peters (Pavlát) – L. Kovář, Flemming, Štich, Knot, Trefný, Blaha, Dietz – Tomica (C), Huml (A), J. Stránský – Koblasa, Klhůfek, T. Svoboda – A. Dlouhý, Šťovíček, Duda – Chrpa, Chlouba, Ouřada. Rozhodčí Hradil, Jeřábek – Jindra, Zíka Stadion ČSOB Pojišťovna ARENA, Pardubice Návštěva 8 176 diváků