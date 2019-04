Růžička chyběl na střídačce, šanci dostal asistent. Mluví se o Slovanu | iSport.cz

V jednu chvíli zabrala kamera střídačku hostů. Hrála k tomu melodie: Růžo, kde jsi? Nebyl tam. I když je hlavní kouč, tentokrát v Kladně chyběl.

„Soutěž je rozhodnutá, já jsem mladý trenér, který čeká na šanci, dostal jsem možnost vést z pozice hlavního trenéra mužstvo, vyzkoušet si to, za to jsem rád,“ reagoval 38letý asistent Jan Šťastný, který má v klubu zároveň na starost mládež. A dovedl tým k vítězství v zápase, v němž už ale o nic nešlo. I proto dostal příležitost.

„Bavili jsme se v šatně, on je manažer, hlavní trenér, na mítinku ráno to oznámil,“ připustil, že to byl Růžička, kdo rozhodl o tom, že utkání povede on.

„Bylo hrozně těžké se na utkání motivovat a připravit. Věděli jsme, že domácí to pojmou jako oslavu postupu, chtěl bych hráčům poděkovat, že jsme to zvládli se ctí,“ vykládal potom Šťastný před kabinou.

Kladno - Chomutov: V prodloužení se prosadil Koblasa, 1:2 720p 360p REKLAMA

Z ledové plochy přitom bylo slyšet burácení: My jsme extraligoví! Piráty už nejsou… Baráž nezvládli. Nálada byla bídná.

Je otázkou, co s klubem bude. Podaří se mu vůbec postavit tým, který se v první lize popere o postup zpátky mezi elitu? Nebo jsou finanční problémy tak vážné, že to vůbec nebude možné? Zásadní otázky, ale odpovědi nejsou. Majitelé mlčí.

„Nezlobte se, ale teď se k tomu nechci vyjadřovat,“ uvedl kapitán Marek Tomica, zkušený útočník, srdcař a bojovník, který se v sezoně přehoupl přes metu tisíce zápasů v extralize.

To, že na střídačce chyběl Vladimír Růžička, přiživilo spekulace o tom, že v Chomutově nebude pokračovat. Mluvilo se o tom, že by měl převzít Kladno, ale podle informací iSportu to tak není, u Rytířů by měl pokračovat současný kouč David Čermák.

V souvislosti s Růžičkou, jenž se Slavií dvakrát vyhrál extraligu a s národním týmem dvakrát mistrovství světa, se objevila informace, že by mohl v KHL převzít Slovan Bratislava. Podle zdrojů iSportu to není vyloučené. Slovenský klub se chce údajně po finančních problémech zmátořit a chytit druhý dech. Sám trenér to nekomentuje. „Já už toho o sobě slyšel tolik, že to nemá cenu řešit,“ reagoval před pár dny.

Kladno - Chomutov: Je vyrovnáno! Puk za Brízgalu dostal Štovíček, 1:1 720p 360p REKLAMA

Kladno - Chomutov: První gól zápasu! Trefil se Redlich, 1:0 720p 360p REKLAMA

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 30:53. Redlich Hosté: 58:54. Šťovíček, 61:02. Koblasa Sestavy Domácí: Brízgala (58. Cikánek) – Zelingr, J. Říha, Zajíc, Nash, P. Hořava, Lakos – Zikmund, Plekanec, Jágr (A) – J. Strnad (C), Vampola (A), Redlich – Svedlund, Machač, Melka – Š. Bláha, T. Kaut, Hajný – Jelínek. Hosté: Pavlát (Stezka) – L. Kovář, Flemming, Štich, Knot, Trefný, Blaha, D. Zeman – Tomica, Huml, J. Stránský – Koblasa, Klhůfek, T. Svoboda – A. Dlouhý, Šťovíček, Chlán – Chrpa, Chlouba, Ouřada. Rozhodčí Hribik, Veselý – Jelínek, Pešek Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 5 200 diváků