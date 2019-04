Pomohl Kladnu, brácha Columbusu. Nash o šéfovi Jágrovi i Stanley Cupu | iSport.cz

Nejdůležitější část sezony už se naučil vyslovovat i česky. „Je super, že jsme se přes baráž dostali nahoru. Fanoušci čekali pět let, zasloužili si to,“ vypráví Brendon Nash, jenž v Kladně hrával už před třemi lety. Tehdy návrat do extraligy ještě nevyšel.

Co se od té doby změnilo, že tentokrát to klapnulo?

„Bylo znát, že si kluci prošli baráží už před rokem. Tentokrát věděli, co je čeká, že to může být dlouhá sezona. A co v ní bude platit. Je super, že to vyšlo.“

A bylo ještě něco jiného než v sezoně 2015/16?

„Je tady mnohem více slyšet angličtina... No a pochopitelně přímo na ledě s námi hrál Jaromír (Jágr). I pro mě je to neuvěřitelný zážitek. Když ho sledujete, vidíte, proč je schopný tolik let dominovat. Je paráda, když je mu člověk nablízku. Podívejte se, co stále v sedmačtyřiceti letech dokáže. A nejde jenom o to, že dal v nejdůležitějším zápase čtyři góly. Ale celkově válel. Moc si vážím toho, že mám možnost si s ním zahrát.“