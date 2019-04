Zábranský mě překvapil, přiznal nový trenér Komety. Erat a Čermák asi končí | iSport.cz

Co vás zlákalo na nabídce Komety?

„Zlákal mě pan Zábranský. Když se kouknete, co je teď v hokeji Kometa, tak neznám trenéra, který by řekl: Já tam nechci jít. Pro mě určitě parádní šance zase se dostat do seniorského hokeje, ve kterém jsem nějaký čas nebyl. Moc se na tu práci těším. Tím, že tady zůstává celý realizační tým, tak se toho v chodu A-týmu zase tolik nezmění. Něco možná ano, ale nic zásadního. Spolupráce by měla fungovat tak, jak byli hráči zvyklí.“

Jaká byla první reakce, když vás Libor Zábranský oslovil?

„Překvapilo mě to, nebudu zastírat, že ne. Ani nevím, jak k tomu Libor dospěl. Jednání byla rychlá, z obou stran vstřícná.“

Jak bude fungovat spolupráce mezi majitelem a trenérem?

„Co jsme se domlouvali, tak si za to v první řadě ručím já. Bude to na mně, samozřejmě po konzultaci s kolegy, proč nevyužít další hlavy k poradě. V první řadě si za to ale nesu zodpovědnost já, takže já si to budu muset rozhodnout.“

Realizační tým zůstává kromě postu hlavního kouče ve stejném složení?„Zůstane to stejně, trénovat budeme všichni, to je věc kolektivní. Bude to po domluvě nejen s kolegy asistenty, ale i s kondičním trenérem, protože k tomu má určitě hodně co říct. Z tohoto pohledu není důvod zásadním způsobem něco měnit.“

Dostal jste možnost si někoho přivést?

„Musím říct, že mi to bylo nabídnuto, jestli mám někoho. Ale domluvili jsme se, že to tak pro mužstvo bude dobré. Není důvod něco měnit, ten duch tam zůstane. Změní se jeden člověk, ani pro mužstvo to nebude v mých očích nic zásadního.“

Je těžké přijít do fungujícího realizačního týmu a hned převzít roli šéfa?

„Když se bavíme, tak se jako šéf necítím. Je jasné, že za to ponesu zodpovědnost, ale bude to určitě věc dialogu. Na jedné straně je Kamil (Pokorný), který toho má hodně za sebou, na druhé straně Jirka (Horáček), který má velké nadšení. Ideální dvojice z mého pohledu.“

Je tahle pozice vrcholem vaší dosavadní trenérské kariéry?

„Já doufám, že vrchol teprve přijde.“

Angličtina? Moc ji neovládám

Jihlava ani Olomouc ale neměly takové ambice.

„Neměly ambice, ale nároky jsou všude stejné. V Jihlava je po letech, kdy měli tituly a hráli nejvyšší soutěž, tak náročné publikum a prostředí, že si to ani neumíte představit. Člověk by řekl, že už jsou spoustu let v 1. lize, ale pořád tam žijí, jsou tam pamětníci. Z tohoto pohledu to pro mě zatím byla nejtěžší štace. V Olomouci se to furt zlepšovalo, tam je taková euforie, že se to pořád nezajedlo a váží si, že jsou v extralize.“

Už víte, zda budou pokračovat Leoš Čermák a Martin Erat?

„Bavili jsme se o tom. Jejich první slovo bylo, že nebudou pokračovat, ale víte sami, že se to hráčům může rozležet v hlavě. Chvilku něco neděláte a už vám to chybí. Záleží, jak se budou cítit, jestli to zůstane u toho, co řekli. Určitě to ale není tak, že jste to řekli, tak už vás nechceme. Tyhle odchody nejsou stoprocentní. U jiných hráčů, ať už je to Béďa Köhler, Zbyněk Michálek a Michal Barinka, to platí.“

Mluvil jste s nimi vy osobně?

„Ještě jsme spolu nemluvili, já jsem ode dneška oficiálně trenér. Ale konzultuju to s Liborem, který s nimi hovořil, i s dalšími lidmi z vedení.“

Jaký vidíte potenciál do příštích sezon?

„Vezměte si, že za tři sezony jsou dvakrát mistři. Hlavně obhájili titul, to je vždycky těžší, kór v hlavách českých hráčů. Občas poleví, co si budeme povídat, Kometa naopak ten trend udržela. A to, že skončili v semifinále na Liberci? Liberec odehrál tuhle část asi nejlíp, určitě líp než třeba finále. Prohráli s mužstvem, který v daný okamžik o malinko lepší byl, ale Kometa i v semifinále podala výborný výkon. Je to mužstvo, které chce vyhrávat, to je strašně důležité. Charakter mužstva je daný, proto jsou ti kluci nahoře. Nevyhrávají proto, že mají talent.“

V posledních letech jste působil u mládeže, plánujete zapracovávat do áčka talentované juniory?

„Tam jde o to, aby mladí hlavně chtěli. Kluci, kteří si myslí, že jsou mladí a talentovaní, a nic víc pro to neudělají, se do seniorů nedostanou. Určitě je bod, že bychom je chtěli zapracovat, aby hráli. Viz Karel Plášek, co předváděl, v jeho věku něco parádního. Aby nebyl jen takový hráč, ale třeba dva nebo tři.“

V kádru máte jednoho Kanaďana a jednoho Američana, jak jste na tom s angličtinou?

„Špatně. Němčinu umím, angličtinu špatně, takže s panem prezidentem jsem si popovídal.“ (usmívá se)

