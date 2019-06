Knot věří libereckému rozvoji obránců: Obrovský důvod, každý chce stoupat | iSport.cz

„Po konci minulé sezony jsem řešil co bude dál. Měl jsem se po hostování v Chomutově vracet do Mladé Boleslavi, ale tam to na pokračování spíš nevypadalo. Věděl jsem o zájmu Liberce, byly i jiné nabídky. Bílí Tygři ale byli jasnou volbou, soustředili jsme se agentem na to, aby angažmá vyšlo a jsem moc rád, že dopadlo.“