Bartošák o přestupu z Vítkovic do Třince: Vím, že mi budou nadávat | iSport.cz

Ve Vysokých Tatrách polyká s novým týmem ostré tréninkové dávky. Patrik Bartošák si zvyká na nové spoluhráče i trenéry. S úsměvem říká, že má teď problém se zvednout z gauče. „Po třech týdnech nicnedělání mě trošku bolí nohy. Jsem takový bolavý, ale to k tomu patří. Každý rok je to stejné, letní příprava je nejméně oblíbená část sezony.“

O vašem přestupu z Vítkovic do Třince se mluvilo dlouho, jak se vlastně zrodil?

„Měl jsem poslední rok smlouvy ve Vítkovicích a měl jsem v hlavě jen zahraničí. Fakt. Úplně od začátku. Pak se to seběhlo během pár týdnů. Přítelkyně byla těhotná a ozvali se z Třince, že bych mohl od příští sezony chytat tam. Zvažovali jsme to dlouho, co a jak. Rodina rozhodla. To by mělo být na prvním místě, aby byla v pohodě. Přítelkyně je vděčná a šťastná, že jsme zůstali v Česku, že jsme do Ruska nešli, i když jsme mohli. A s ohlasy, že se hokejově neposunu, když jsem pořád v extralize, nesouhlasím. Neberu to tak, že jsem zůstal na místě a stagnoval. Zase jsem se posunul o několik levelů výš. Budu hrát za tým, který patří do evropské špičky. A který je u nás top. Jsem rád, jak se to všechno podařilo a můžu být v Třinci.“

Vítkovice a Třinec jsou velcí rivalové, to vnímáte jak?

„Já to nevnímám tak, že bych najednou měl stát jako největší rival proti Vítkovicím. Zvolil jsem nejlepší variantu pro svoji rodinu, pro sebe. Chápu fanoušky a lidi, kteří to vidí jinak. Já ale v té chvíli poslouchal svoji hlavu, své srdce. Takhle to mělo dopadnout.“

Jste připravený na případné nenávistné reakce fanoušků? Jako to v minulosti potkalo třeba Zbyňka Irgla?

„Ty už přišly. Chodí mi každý den iks zpráv. Kdyby se lidi postavili do mých bot a zapojili hlavu, udělali by to samé, co já. Chápu, že mají svůj oblíbený klub a teď mě budou brát jako zrádce, nadávat mi sprostě. Abych řekl pravdu, je to mi to úplně jedno. Já udělal, co je nejlepší pro rodinu. Abych řešil, jestli na mě bude někdo sprostě řvát? Řvali sprostě, když jsem se vracel z Ameriky, budou řvát i potom. Když chtějí, vždycky si něco najdou. Připravený na to jsem, i se těším. Bude to zase sranda.“

Váš strýc Radek Bonk dovedl jako kapitán Třinec k titulu v roce 2011. Říkal jste, že rodina byla třinecká, ale kvůli vám musela vyměnit šatník za vítkovický. Takže už je všechno zase zpátky?

(usmívá se) „Celá rodina je zase happy. Berou to, že všechno je, jak má být. Kůň přesedlal do správných barev. Cítím z rodiny, že Třinci vždycky fandili, pak museli fandit Vítkovicím. Teď jsou rádi, že v Třinci jsem.“

Počkejte, váš bratr Darek, který chytá za juniorku, ještě ve Vítkovicích zůstává, ne?

„Jo, jemu se tam líbí. Jsou s ním, doufám, spokojení. Já taky vyrůstal ve Vítkovicích, nebude s tím problém. Co se teď děje kolem mě, snad nebude mít na bráchu žádný dopad.“

Jak moc vám Vítkovice pomohly, když jste vracel ze zámoří poté, co vás bývalá přítelkyně obvinila z domácího násilí?

„Hodně. Vítkovice mi daly šanci se do toho zase vrátit, restartovat kariéru. Jsem jim za to vděčný. Proto ani nevnímám, že když jsem teď v Třinci, měl bych Vítkovice nenávidět. Já jsem ukončil povedenou štaci, když to beru z osobního hlediska. Posunul jsem se dál. Z týmového pohledu to bohužel nebylo tak úspěšné, jak jsme si přáli. To je pro některé zrada, pro některé nepochopitelné. Ale já jsem se posunul.“

Máte za sebou první dny v Třinci, jaké jsou?

„Začal jsem trénovat individuálně, k týmu jsem se připojil až v Tatrách. Trošku mám problém se zvedat z gauče, po třech týdnech nicnedělání mě lehce bolí nohy. Jsem takový bolavý, ale to k tomu patří. Každý rok je to stejné, letní příprava je nejméně oblíbená část sezony.“

Jak si vyhovíte s druhým gólmanem Petrem Kváčou, který přišel z Českých Budějovic?

„Zatím super. S Kvakym jsme se vůbec neznali, rozumíme si výborně. Super kluk, mladý, ochotný, chce se učit, těší se na to. Já taky. Doufám, že nám to bude fungovat, a věřím, že budeme minimálně stejně úspěšní jako Šimon (Hrubec) s Hamasem (Hamerlíkem).“

Jak moc je důležité, aby si gólmani rozuměli?

„Hodně. Když mezi sebou mají napjaté vztahy, tým to cítí. Někde se to projeví, dřív nebo později. Je důležité, aby tým viděl, že gólmani spolu fungují, že si rozumí a oba táhnou tým k úspěchu.“

Co říkáte na třinecké zázemí?

„Šílené. Když jsem přišel do kabiny a viděl, co všechno tam mají... To je NHL! Beze srandy, tohle jsem v českých poměrech ještě neviděl. I na to se určitě těším.“

Když jste zmínil NHL, návrat do zámoří ve hře nebyl?

„Byl, něco se objevilo. Ale ne takové podmínky, jaké bych vyžadoval. Nepředpokládal jsem, že bych v Třinci nezačal. Muselo by to být něco hodně, hodně mimořádného, abych změnil názor.“

Střídáte Šimona Hrubce, který tým dovedl k titulu. Jak vysokou laťku vám nastavil?

„Tu nejvyšší. Člověk si vždycky dává nejvyšší mety a já si ji ani nemusím nastavovat. Nastavil mi ji Šimon. Vím, že bude tlak, aby se titul zopakoval. I na nás, gólmany. Abychom ukázali, že jsme adekvátní náhrada za ty tři kluky, protože k Šimonovi a Hamasovi počítám i Pavla Kantora.“

Už jste se díval na los? Hned v prvním kole hrajete proti Kladnu s Jágrem.

„Fakt? To jsem neřešil. Abych řekl pravdu, nevěřím, že Jarda bude ještě hrát. Jestli jo, tak to bude super zážitek. Bylo by to pěkné, kdybych si proti němu stihnul zahrát, ale ještě jsem to nijak nerozebíral, neřešil. Stejně před zápasem vypnu hlavu a je mi v tu chvíli jedno, kdo tam stojí.“