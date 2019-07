Sparta dravcem. Jak poskládá hvězdy do sestavy? Co Neuvirth a Polášek? | iSport.cz

Jedna zvučná posila. Pak další. A další! Takhle vzrušující léto fanoušci Sparty už dlouho nezažili. Z klubu, do něhož se top hráči v posledních letech zrovna nehrnuli, se nyní stal predátor. Pořádně natřískaný je hlavně útok. „Teď chceme ještě elitního obránce,“ říká sportovní ředitel Petr Ton. Přijde Adam Polášek? Co Michal Neuvirth? A s jakou sestavou by Pražané mohli vlétnout do sezony?