Jágr o Pastrňákovi, Réwayovi i hubnutí: Fyzické testy? Ty jsou do 45 | iSport.cz

Maká na sobě i na skladbě kladenského kádru pro extraligovou sezonu. Jeho dosud posledním úlovkem má být slovenský enfant terrible Martin Réway, jenž s nováčkem začne trénovat. „Záleží, jak tu šanci uchopí. Moc jich už mít nebude,“ domnívá se Jaromír Jágr, slavný útočník a majitel Rytířů.

Jak jste se při exhibici na ledě cítil?

„Byl plný dům, takže ani led nebyl tak kvalitní. Soupeř měl mix starších a mladých hráčů, kteří docela lítali. Nebylo to tak jednoduché. Jsem jedině rád, že bylo takové teplo a něco jsem zhubnul. To byl můj cíl. Ale tak špatně na tom zas nejsem, abych nezvládl zápas.“

Kolik kilo šlo dolů?

„To zjistím až doma.“

Bavilo vás to s Jakubem Voráčkem a Davidem Pastrňákem?

„Důležité je, že se lidi bavili. Znojmo si to zaslouží. I ten název „Znojmo žije hokejem“ je perfektní. Lidi si to užili a přišli si na své. Nebylo to jen o tomto utkání. Před námi hráli veteráni, byla podpisová akce.“

Koho jste viděl obzvlášť rád?

„Já mám rád všechny. (úsměv) Příležitostí moc není, jsme roztříštění po celém světě. Někteří kluci ještě hrají NHL, jiní už skončili. Další hrají ligu. Jediná šance je sejít se v létě.“

Prý jste si chtěl zahrát s Davidem Pastrňákem v pětce, aby vám hrál beka.

„On moc dozadu nejezdí, takže bych to stejně musel odšlapat já.“

Objevil jste ve Znojmě posilu pro váš klub?

„Nikoho jsem si nevšiml. Nikdo mě neokouzlil. A ti, co jsou dobří, jsou drazí a nemůžeme si je dovolit.“

V Kladně dáte šanci slovenskému zlobidlu Martinu Réwayovi. Proč?

„Nevím přesně, jak jsme domluvení. Asi dva dny jsem nebyl doma. Je to určitě talentovaný hráč. Záleží, jak tu šanci uchopí. Moc jich už mít nebude. Jde o to, jak to vezme a jak se poučil z minulých let. Že na to hokejově má, to dokázal jindy. Slyším i hlasy, že kdyby chtěl, může být i nejlepší. Opravdu má všechno ve svých rukách.“

Byl to váš nápad?

„O všech věcech, které se dějí na Kladně, chci vědět. My jsme věděli, že o něj má zájem Sparta. Respektovali jsme to, je to její hráč. Čekali jsme spíš, jak se domluví se Spartou.“

Budete hrát přípravná utkání?

„Máme jich spoustu, víc než ostatní. Myslím, že je to dobře. Jedině zápasy se do toho můžeme dostat. Pokud mi vydrží zdraví, chci hrát všechny. Ale minulý rok jsem měl taky plány, že chci hrát od začátku. A začal jsem až v únoru.“

Proč jste neabsolvoval fyzické testy v klubu?

„Fyzické testy se dělají do pětačtyřiceti let. To už mám za sebou. (úsměv) Jít iks dnů na maximum je složité pro každého. Jsem unavený, ale s tím jsem počítal. Beru to, že to nebude jednoduché. Ale je to pro mě výzva, něco nového.“

Jak rychle shodíte přebytečné kilogramy?

„Moc k tomu neřeknu. Zeptejte se mě za dva měsíce. Popíšu vám to přesně.“