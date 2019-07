Jágr, Pastrňák a Voráček spolu na ledě! Utkání legend ve Znojmě ovládl národní tým | iSport.cz

Ve čtvrtek v okolí znojemského zimního stadionu se v podstatě nemohlo stát, že by tam český hokejový fanoušek nedostal autogram, nebo se nevyfotil alespoň s jedním ze svých oblíbenců. Na exhibiční utkání, které proběhlo v rámci výročí 20 let od postupu Znojma do extraligy, dorazily v hojném počtu přední tuzemské hvězdy. Na jejich příjezdu a organizaci celé akce se výraznou měrou podílel bývalý fotbalista Luděk Zelenka.

Letní přestávku si přátelákem okořenili např. Jakub Voráček, David Pastrňák, Radko Gudas, Michael Frolík, Roman Červenka, nebo stále hrající matadoři Jaromír Jágr a Jaroslav Bednář.

Z řad hokejových vysloužilců brusle opět nazuli bývalý brankář Ondřej Pavelec, útočník Jiří Tlustý, olympijský vítěz z Nagana Jan Čaloun a také jeden z trenérů Sparty Jaroslav Nedvěd.

Duel proti legendám znojemského hokeje, za které nastoupil např. Martin Havlát, se nesl ve svižném tempu. V převaze však po většinu utkání byli reprezentační hvězdy. Domácí skóre pouze dotahovali. Parádním sólem se zaskvěl Pastrňák, Jágr sice neskóroval, pro brankáře soupeře však byl hodně nepříjemný. Je zřejmé, že před startem nové extraligové sezony chce aktivní kladenský majitel naladit formu.

Jágr, Pastrňák i Voráček spolu na ledě. Plejáda hvězd se sešla ve Znojmě

Exhibiční hokejové utkání ve Znojmě:

All Stars ČR - HC Orli Znojmo 5:3 (1:0, 2:1, 2:2)

Branky: 26. a 45. Tlustý, 11. Frolík, 28. Pastrňák, 38. Voráček - 18. Lattner, 36. Freibauer, 44. Jarůšek. Diváci: 4800. Hráno 3x15 minut.

Sestavy:

All Stars ČR: Pavelec, Mrázek, Salfický - Gudas, Krajíček, J. Nedvěd, Pilař, Štěpánek, Hunkes - Jágr, Voráček, Pastrňák, Tlustý, Průcha, Čaloun, M. Frolík, Polanský, Červenka, Bednář, M. Erat. Trenéři: Farda a Evan.

Orli Znojmo: Altrichter, Hrachovina, Kacetl - Bičánek, Bořuta, Lattner, Štach, Toman, Mojžíš - Havlát, Milan Procházka, Haman, R. Erat, Plášek, Havlík, Jarůšek, Bartoš, Beroun, Freibauer, Vorel. Trenéři: Soudek a Trvaj.