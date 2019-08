Ani peníze, ani role v týmu. Skončil jsem kvůli trenérům, říká Olesz | iSport.cz

Zkušený útočník Olesz byl poslední tři sezony kapitánem Vítkovic. Minulý týden vydal klub prohlášení, že v týmu končí, přestože má ještě rok smlouvu. „Naše cesty se rozcházejí, ale ve zcela korektním duchu,“ psal Aleš Pavlík, majitel klubu v oficiálním prohlášení.

Co ale stálo za nečekaným odchodem? Olesz odmítá, že by to byly peníze nebo nová role v týmu, kterou neměl podle vyjádření Vladimíra Vůjtka staršího pro deník Sport přijmout.

„Kategoricky odmítám, že by za mým odchodem byly ekonomické problémy klubu,“ říkal Olesz. „Do Vítkovic jsem se vždycky vracel rád. O peníze mi nešlo, věřil jsem v úspěch, v projekt nových Vítkovic. Založený na hráčích, kteří se vracejí ze zámoří a z evropských lig. Mohl jsem si v té době říct o víc peněz, ale to jsem neudělal. Šel jsem hodně s penězi dolů a každý rok se jich vzdával, aby mohli přivést další hráče. Nechtěl jsem klub zatěžovat výplatou. Majitel ví, že já bych byl poslední, kdo by odešel, i kdyby nebyly peníze.“

Nesouhlasí i s tím, že by odmítal danou roli v týmu. S trenéry Jakubem Petrem a Pavlem Trnkou si ovšem přestal rozumět. „Důvodem není pan Pavlík, on dělá pro vítkovický hokej hodně. Snaží se jak může. Smůla je, že na hale není každý den. Má lidi, kterým věří, těm nevěřím já. A oni nevěřili mně. Proto se naše cesty rozešly. Tak to bývá.“

Proto před začátkem letní přípravy odevzdal kapitánské céčko. „Nesouhlas a nespokojenost, jak se tým připravuje a vede jsem oznámil trenérům před začátkem přípravy, kdy jsem odevzdal kapitánské céčko a sdělil majiteli, že za stávající situace nemůžu vykonávat tuhle funkci,“ potvrdil Olesz. „Ani mi nedávala smysl. Mrzelo mě to, ale takový je sport. To možná uspíšilo můj konec ve Vítkovicích, asi si řekli, že tady nechci být.“

Co konkrétně na trenérské práci Petra a Trnky Oleszovi vadilo, rozebírat nechtěl. „Měli jsme společný cíl, který se postupně hodně změnil,“ říkal Olesz. „Někteří upřednostňovali své zájmy nad zájmy klubu. Do toho jsem jim neseděl. Ano řeknete si, že jsem nedal deset gólů, ale snažil jsem se co šlo. Mé názory začaly vadit, má pravda. Tu lidi neradi slyší.“

Co dál? Kariéru rozhodně končit nechce. „Oslovil jsem přes agenta kluby v lize i v zahraničí a čekám, co bude,“ pokrčil rameny. „Nechci se unáhlit, chci nějaký den na rozmyšlenou, musí to dávat smysl mě, i rodině. Nejsem nejmladší, chci úspěch.“

Okamžitě po oznámení konce ve Vítkovicích se začalo mluvit o Třinci. Olesz odmítl, že by s klubem jednal. Nicméně připustil, že by to pro něj téma bylo. „Vím, že vítkovický fanoušek to neuvidí rád, ale taková je doba. Třinec je tým, který opět bude útočit na nejvyšší cíl, nebránil bych se tomu.“

