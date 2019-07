Překvapivý konec! Olesz se dohodl na rozvázání smlouvy ve Vítkovicích | iSport.cz

„Naše cesty se rozcházejí, ale ve zcela korektním duchu, na kterém stojí také naše vzájemná dohoda. Rosťovi, bývalému kapitánovi, děkujeme za odvedené služby a přejeme mu hodně štěstí do další kariéry, ať už bude pokračovat v zahraničí, nebo v Česku,“ uvedl šéf klubu Aleš Pavlík na webu Vítkovic.

Olesz hrál za Vítkovice od mládežnických let a v roce 2001 v jejich dresu debutoval v extralize. Nejvyšší soutěž si zahrál také za Spartu, než v roce 2005 odešel do NHL, kam ho o rok dříve draftovala Florida jako sedmého hráče v pořadí.

V zámořské lize nastupoval rovněž za Chicago a New Jersey, koncem roku 2013 se rozhodl pro návrat do Evropy. Sezonu dohrál v Bernu, poté se vrátil do Vítkovic, kde působil až dosud s výjimkou krátkého angažmá v Langnau. V posledních třech sezonách byl kapitánem týmu, který letos vypadl ve čtvrtfinále s pozdějším mistrem Třincem.

S Vítkovicemi Olesz vybojoval titul vicemistra extraligy v roce 2002. S reprezentací získal bronz na olympijských hrách v Turíně.