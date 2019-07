Oleszův konec ve Vítkovicích: Úspory i zklamání. Třinec zatím neřeší | iSport.cz

Tři roky byl Rostislav Olesz kapitánem Vítkovic. Kapitánem, který měl tým dovést zpátky na extraligový vrchol. To se nepovedlo. Také proto teď po vzájemné dohodě končí. Novým šéfem výrazně omlazené kabiny podle všeho bude obránce Jan Výtisk.

Oleszův konec ve Vítkovicích překvapil, v klubu měl ještě smlouvu. Do letní přípravy se sice s týmem nezapojil, ale stejně jako v předešlých ročnících měl domluvený individuální plán. To nebyla žádná novinka. Týden před nástupem na led ovšem majitel klubu Aleš Pavlík na webových stránkách oznámil konec Oleszova angažmá.

„Naše cesty se rozcházejí, ale ve zcela korektním duchu, na kterém stojí také naše vzájemná dohoda,“ uvedl Pavlík. „Rosťovi, bývalému kapitánovi, děkujeme za odvedené služby a přejeme mu hodně štěstí do další kariéry, ať už bude pokračovat v zahraničí, nebo v Česku.“

Jestli a nakolik se rozcházely cesty a názory na další směřování klubu? To v tuhle chvíli nechtějí Olesz, Pavlík, ani generální manažer a trenér Jakub Petr rozebírat. Nicméně je zřejmé, že Vítkovice šetří. Musí, rozpočet bude výrazně osekaný. I proto už z klubu odešli Patrik Bartošák, Jakub Lev, Radoslav Tybor, Lukáš Kucsera, David Květoň nebo Roman Szturc.

Opačným směrem míří mladší hráči za výrazně menší peníze. Brankář Miroslav Svoboda, obránci David Kvasnička nebo Martin Bodák či třeba útočník Nicolas Werbik. Výrazným jménem na seznamu posil je střelec Roberts Bukarts, ale ani on si po mizerné sezoně nemohl říct o balík.

Kapitán Olesz rozhodně nebyl z vývoje ve Vítkovicích nadšený. Navíc ho po vcelku solidních týmových vystoupeních v základní části štvaly výbuchy v play off, což atmosféře nikdy nepřidá. I to, že ani jemu se ve vyřazovacích bojích střelecky nedařilo. Vítkovice se třikrát za sebou nedokázaly po slušné základní části dostat přes prvního soupeře. Nejdřív vypadly v předkole 2017 s Plzní (2:3 na zápasy) a potom dvakrát nestačily ve čtvrtfinále na pozdější šampiony z Brna (0:4) a z Třince (0:4).

„Bylo to Rosťovo rozhodnutí. Dostal nějakou roli ve vítkovickém týmu a bylo na něm, jestli ji přijme, nebo bude pokračovat jinde,“ říká vítkovický konzultant Vladimír Vůjtek starší. „Rozhodnutí přišlo a teď je na něm, jestli úplně skončí, nebo bude chtít hrát v jiném klubu.“

Že by sedmička draftu 2004 dala ve 33 letech hokeji sbohem, se moc předpokládat nedá. I přes několik nepříjemných operací má Olesz stále co nabídnout. V zákulisí se také hned začalo mluvit o případném přesunu do nedalekého Třince.

„I tam by platný byl,“ míní Vůjtek. „Těžko už od něj můžeme čekat, že bude dávat góly v každém zápase, protože takový hráč nebyl nikdy. Spíš je to poctivec, dříč. I v NHL se prosadil tím, že byl velice bojovný a uměl to ve hře jeden na jednoho u mantinelu, vyjet si, vyhrát osobní souboj v rozhodujících chvílích. Vynikající je ve čtyřech, umí udržet kotouč, tam byla jeho síla. Tohle předváděl i ve Vítkovicích a byl v tom velice platný. To by klidně mohlo zajímat i Třinec, proč ne? Pořád by mohl několik let hrát na vrcholové úrovni.“

Konkrétní nabídka od Ocelářů teď ovšem ve hře není. Trenér Václav Varaďa má sice podobné typy bojovníků rád, ale sportovní ředitel klubu Jan Peterek už také nemá rozpočet nafukovací. Klub výrazně investoval do brankáře Patrika Bartošáka, nedávno i do obránce Tomáše Kundrátka.

Není vyloučeno, že by se do budoucna mohly cesty Olesze a Ocelářů setkat, ale teď to ve hře není.