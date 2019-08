Jsem s Oleszem v kontaktu, nic není hotové, prozradil třinecký Varaďa | iSport.cz

Přijdou ještě posily, nebo je kádr kompletní?

„Samozřejmě není kompletní. Sledujeme trh a taktéž budeme sledovat formu našich hráčů v průběhu srpna a přípravných utkání. Nikdy neříkám nikdy, pro kvalitního hráče se dá vždycky vytvořit místo.“

Třeba pro Rostislava Olesze?

„S Rosťou jsem hovořil, samozřejmě v nějakém kontaktu jsme. Myslím, že máme úzký a kamarádský vztah. Ale nechci předjímat, jak se situace s ním bude vyvíjet. Nejdřív jsem taky čerpal dovolenou po návratu z turnaje dvacítek ve Finsku a až teď během tohoto týdne bude čas a prostor k řešení posílení kádru. Nějaké vyjádření k jeho situaci určitě nastane.“

Typologicky by se vám útočník jako Olesz hodil?

„Jeho hra je mi jako trenérovi blízká, protože od svých hráčů vyžaduju spoustu aspektů, které zrovna Rosťa v sobě má. Roli hraje ale i forma našich hráčů, jejich herní vývoj a další věci. Pokud bychom někdy uvažovali o přivedení tak kvalitního hráče, jakým Rosťa je, museli bychom mu dát adekvátní prostor. Takže je tam ještě spousta otázek, nebral bych to jako hotovou věc. Na druhou stranu – je jasné, že když se na trhu objeví tak kvalitní hráč, budeme se o něj zajímat.“

Vidíte tedy nějaké místo, kde byste potřebovali posílit?

„V srpnové přípravě chceme mít pět pětek, abychom dali všem klukům šanci. Navíc je tady sedm nebo osm hráčů z mého juniorského týmu, který také vybojoval mistrovský titul. Jejich vývoj přichází asi ve správné době, určitě se porvou o šanci, stabilní místo v A-týmu a větší ice time.“

Takže posílení bude hlavně z vlastních zdrojů?

„Chtěl bych. A přál bych si, aby za to kluci vzali. Pokud se ale objeví hráč, o kterém budeme přesvědčeni, že nám může pomoci v jakékoliv roli, do které ho strčím, tak se budu snažit posílit náš tým i odjinud.“

Jak vypadá zdravotní stav Lukáše Krajíčka, kterého od ledna trápil otřes mozku?

„Je v pořádku a zcela zdráv, nicméně na prvním tréninku chyběl z důvodu nemoci. Dorazil na týmový sraz celkem slušně naladěný, ale mrzí mě, že nemůže být teďka součástí tréninkových jednotek. Věřím, že se brzy objeví na ledě a bude v tréninku. Pokud by to trvalo déle, čas mu dáme.“

Změnila se nějak situace kolem Vladimíra Svačiny, který stále nemá smlouvu?

„Nic nového, podepsaný není. Jako trenér jsem byl s Vláďou tři, čtyři sezony, vím, že je to pořád kvalitní hokejista. Dal dvanáct nebo třináct branek, střílel důležité góly v play off. Sám určitě čeká na nějaké angažmá, ale nezavrhoval bych, že dostane ještě prostor u nás. Zanechal velmi dobrou stopu. Ale jak jsem říkal, bude záležet na výkonnosti našich mladších hráčů.“

Nicméně naděje na Svačinovo setrvání stále žije...

„Určitě to není tak, že bych řekl, že o něj zájem nemám a že se tady už nikdy neobjeví. To by byla lež. Sleduji situaci kolem volných hráčů, řeč už padla na Rosťu Olesze a takových hráčů je dost. A určitě ještě budou přibývat. Budeme to řešit průběžně.“

A jak se vám líbil první trénink na ledě?

„Mělo to šťávu, kluci byli nažhavení. Bylo vidět, že jsou nachystaní na start, na to, až to všechno vypukne. My toho prostoru na trénink nebudeme mít moc, ale zase nemáme tolik nových hráčů, takže si myslím, že hlavně ti noví kluci se rychle adaptují a nebudou mít problém vstřebat náš systém, který vyžadujeme.“

Asi vám už ten kolotoč na ledě chyběl...

„Jsem rád, že už mám kluky zase pod sebou. Přece jenom pauza byla dlouhá, kluci ji potřebovali, protože sezóna byla náročná. Věřím, že i oni přišli pozitivně naladěni, abychom se dali do práce a šli si od prvního tréninku za tím naším cílem.“