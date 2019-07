Werek končí v Třinci. Jde do Kunlunu, chce hrát za Čínu na olympiádě | iSport.cz

„Ethan Werek se rozhodl upřednostnit nabídku týmu z čínského Kunlunu Red Star a zároveň využít možnosti reprezentovat Čínu na nadcházejících Zimních olympijských hrách v Pekingu v roce 2022,“ stojí v prohlášení Ocelářů na twitterovém účtu. V čínském klubu se potká s brankářem Šimonem Hrubcem, který do Pekingu rovněž zamířil po sezoně z Třince.

Kanadský útočník přišel do Třince loni v říjnu. V 34 zápasech základní části nastřílel solidních 13 gólů, k tomu přidal 11 asistencí. V play off pak patřil mezi lídry třinecké mistrovské jízdy, v 17 zápasech si připsal osm bodů (6+2). Po zisku titulu se řešila jeho budoucnost. Nyní už je jasno, že v české extralize pokračovat nebude.

Útočník Ethan Werek se rozhodl upřednostnit nabídku týmu z KHL, čínského Kunlunu Red Star a zároveň využít možnosti reprezentovat Čínu na nadcházejících Zimních olympijských hrách v Pekingu v roce 2022! 🇨🇳 pic.twitter.com/oggV4ta3qC — HC Oceláři Třinec (@hcocelaricz) July 30, 2019

Rodák z Ontaria reprezentoval Kanadu na mistrovství světa do 18 let v roce 2009, kde v šesti zápasech nasázel čtyři góly. K medaili ale nepomohl. Nyní se pokusí získat čínské občanství a reprezentovat na Zimních olympijských hrách v Pekingu. Má na to necelé tři sezony.

Čína se na olympijský turnaj kvalifikovala automaticky jako pořadatel. A to i přesto, že letos skončila až na pátém místě MS skupiny A divize II a je na 32. místě žebříčku IIHF.

I na minulé olympiádě v jihokorejském Pchjongčchangu se představil domácí tým. Také Korejci měli ve svých řadách několik naturalizovaných zámořských hráčů a pod pěti kruhy neudělali žádnou ostudu. Jenže rok před olympijským turnajem postoupili do elitní skupiny mistrovství světa.

Čínský hokej se na svou největší událost bude připravovat i v Česku. Od nového ročníku bude ve druhé lize (třetí nejvyšší soutěži) působit tým China Golden Dragon. „Domácí“ zápasy by měl Zlatý drak hrát v Berouně.