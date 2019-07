Talent Malík řeší dilema: zámoří, nebo Česko? Měl jsem být na MS, říká | iSport.cz

Má za sebou sezonu plnou zvratů. V šestnácti letech vlétnul gólman Nick Malík mezi chlapy, v Chance lize se chvíli rozkoukával. Postupně si zvykal, zlepšoval se. Na konci ročníku byl klíčovým hráčem juniorky třineckých Ocelářů v cestě za mistrovským titulem. Ve finále proti Spartě se například blýskl vítězstvím v utkání, ve kterém na něj šlo šedesát střel. Věřil, že si může zachytat i na mistrovství světa do 18 let. Do týmu Aloise Hadamczika se ale nedostal.

„Zklamání to bylo, na mistrovství jsem asi být měl, teď už to takhle otevřeně říct můžu,“ hodnotí Malík zpětně. „Měl jsem tam být. Na mistrovství a na vrchol reprezentační sezony se berou hráči s nejlepší formou a myslím, že jsem ji v play off potvrzoval. Mrzelo mě to.“

Minulost nezmění, aktuálně řeší budoucnost. Sedmnáctiletý gólman Malík se rozhoduje, kam dál. Zůstat v prvoligovém Frýdku-Místku? Nebo jít do kanadské Ontario Hockey League, kde si ho v draftu talentů vybral tým Sault Ste. Marie Greyhounds, za který válí reprezentační parťák Jaromír Pytlík?

Přichází klíčová sezona

„Ještě úplně nevím, co a jak bude dál,“ přiznává Malík. „Servis, který mám ve