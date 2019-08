Balaštík bude mentorovat Zlín, zůstane i agentem: Na tribunu s notýskem | iSport.cz

Po úspěšné kariéře, kterou ukončil před čtyřmi lety, se živí jako agent a vyhledávač talentů. S touto činností nepraští ani poté, co se dohodl na roční trenérsko-metodické spolupráci se Zlínem. S hráči bude chodit na led, individuálně se jim věnovat. „Všichni, se kterými jsem tu nabídku konzultoval, byli nadšení,“ popisuje Jaroslav Balaštík v rozhovoru pro Sport.

Jak vás máme titulovat? Mentor?

„Ano, Tonda (Stavjaňa) to tak nazval. Pozice mentora se mi líbí.“

Znamená vaše funkce v klubu omezení činnosti agenta?

„Hned na první schůzce jsem Tondovi řekl, že bych se toho nerad vzdával. Baví mě hledat hráče s potenciálem a starat se o ně. Musel jsem promyslet, jak to budu zvládat časově a poradit se i doma. Aby to celé dávalo smysl. Výhodou je, že Zlín trénuje dopoledne. To jsem míval nejvíc času. A na domácí zápasy jsem stejně chodil. Takže normálně pokračuju dál, Tonda to respektuje. Jsem za to rád. Zatím mám za sebou dva tréninky a úterní přípravné utkání se Slavií. Jsme na začátku spolupráce. Tonda mě představil jako dalšího člena realizačního týmu.“

Čekal jste, že vás Stavjaňa osloví?

„Vůbec ne. Dva týdny zpátky jsem se ho na něco potřeboval zeptat. A on, že by pro mě něco měl. Sešli jsme se a od začátku se mi to líbilo. Na druhé schůzce jsme byli domluvení. Konzultoval jsem to samozřejmě i s Alešem Volkem (šéfem sportovní agentury, kde dělá i Balaštík). I všichni známí byli nadšení a říkali, ať tu nabídku přijmu.“

Vy máte s koučem dobrý vztah, že?

„Tonda se Zdeňkem Venerou mě vytáhli před lety do áčka. Ještě s několika mladými. V kariéře mi hodně pomohl. Za tu šanci jsem mu vděčný. Ale několik let jsme se vůbec neviděli. On byl hodně na Slovensku.“

Jak na váš příchod reagovali hráči? S některými jste ještě hrával.

„Všichni byli spíš překvapení. Tajili jsme to. Nebyly ani žádné náznaky. Věděli o tom jen Larry (asistent Martin Hamrlík) a Martin Hosták (generální manažer).“

Jak často budete s týmem na ledě?

„Podle potřeby, formy mužstva a aktuálního dění. Je to čerstvé, dolaďujeme to. Do sezony zbývá měsíc, je čas. Není problém jezdit minimálně po Moravě i na venkovní zápasy. Zatím to není full time job, ale ani žádná nárazovka. Neumím dělat věci napůl. Je to pro mě zase nová zkušenost. Opět budu blízko velkému hokeji a každodenní trenérsko-hráčské rutině. Chci být v co nejčastějším kontaktu s hráči, aby se posouvali herně i lidsky. Chtěl bych do toho vložit i své životní zkušenosti.“

Co na to říkal asistent Hamrlík, váš kamarád?

„Larry byl jedním z prvních lidí, s nimiž jsem to konzultoval. Doporučil mi, ať to vezmu. S Ríšou Hrazdirou (trenérem gólmanů) jsem se potkal v šatně a ani on neměl problém. Navíc se o brankáře opravdu starat nebudu. (úsměv) To je jeho práce. Je logické, že se nejvíc budu věnovat útočníkům a obecně mladším hráčům. V útoku jsem hrál celý život, zatímco Tonda a Larry byli obránci.“

Kde budete sledovat zápasy? Uchováte si své místo vysoko na tribuně?

„Budu se pořád dívat svrchu. Z výšky toho člověk víc vidí a není tak vtažený do děje na ledě. V některém přáteláku bych rád šel i na střídačku. Proti Slavii jsem šel o přestávce dolů za trenéry a sdělil jim, jak jsem to viděl. Tonda mi pak dal prostor, abych řekl individuální poznatky v šatně i hráčům. Chci pomoct, co nejvíc to půjde. Za tu nabídku jsem rád. Od Zlína byla první od doby, co jsem ukončil kariéru.“

Takže budete dál sedávat s Petrem Leškou nad střídačkami mezi diváky?

„Místo musím změnit. Tonda si přál, ať sedím naproti střídačce. Abych mohl sledovat dění na ní a viděl líp na kluky. Budu mít u sebe notýsek a tužku. Petrovi Leškovi jsem v úterý psal, ať přijde naproti střídačce, že jsem tam. Asi si budeme muset vyměnit permanentky. Ještě jsem uvažoval o skyboxu, ale to je zase dost daleko.“

Přes léto jste chystal na sezonu v NHL útočníka Filipa Chytila z NY Rangers. Jak je připravený?

„Připadá mi, že se zase posunul. Hokejově i mentálně. Na sezonu se těší. Cítí se být součástí týmu a pozitivně přivítal letní změny v kádru. Draft Kakka, příchody Trouby a Panarina. To jsou další impulzy v přestavbě týmu. Na kemp je Filip dobře nachystaný.“

Dostanete se za ním do Ameriky?

„Rád bych tam na otočku zaletěl. V minulé sezoně mi to nevyšlo. Musím se podívat, jak jsou repre pauzy, jestli tam mají Rangers třeba dvě utkání doma.“