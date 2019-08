Skuhravý popsal, jak jsou na tom Vary: Bez majitele by tu hokej nebyl | iSport.cz

Když se před vás postaví, pořád je Václav Skuhravý chlap jak hora. V Karlových Varech šéfuje partě, kde jsou klidně i o dvacet let mladší spoluhráči. „Hokej mám pořád rád, v kabině mě to hodně baví. Když jste mezi mladšími kluky, taky mi ubývají roky,“ usměje se čtyřicetiletý kapitán. V rozhovoru pro deník Sport mluvil i o tom, jak zkoušel lámat kamaráda Petra Kumstáta, aby ještě nekončil.

Vary patří k týmům s nejnižším rozpočtem v lize, na jaře jste se vyhnuli baráži. Jaké má tým vyhlídky teď?

„Staví se tady mladý tým, z hodně starších jsme tady jenom já s Dominikem Graňákem, který přišel z Hradce. Jinak jsou kluci věkově víc u sebe, něco nad dvacet let. Myslím, že kdyby tým vydržel spolu dva až tři roky, mohlo by se vyhrát. Tohle je asi cíl, pořád ještě potřebujeme čas. A my bychom klukům měli předávat věci i mimo hokej, třeba jak má fungovat kabina.“

Pomůže rok v extralize jádru bez velkých hvězd?

„Doufám, že budeme lepší. Máme hodně kluků, kteří hráli mládežnickou KHL, jsou spolu dlouho, to je naše výhoda. Většinou nastupovali spíš po prvních ligách, ale poslední sezona byla pro ně většinou první extraligová. A progres na nich vidět rozhodně je. Někteří už nakoukli do nároďáku, třeba Ondra Beránek a Kuba Flek. Ale jsou tady další kluci, kteří přicházejí postupně do nejlepších hokejových let, kariéra je pořád před nimi. Baví mě, když vidím, jak jsou lepší a lepší.“

Na vás pak padá role rozumného táty, který je hlídá?

„Jestli rozumný, nevím. (usměje se) Ale malinko dozor v kabině asi dělám. Funguju jako spojka mezi trenérem a týmem. Znám i lidi okolo, takže když přijdou noví hráči, shání bydlení, něco je potřeba opravit, zařídit, tak pomůžu.“

Peněz sice Karlovy Vary pořád nemají moc. Na druhou stranu už se nemluví o zániku klubu, černé scénáře mizí. Bál jste se o tuhle značku?

„Peníze nejsou. V tomhle patří hrozný dík majiteli Karlu Holoubkovi, každý rok do hokeje pumpuje velké prostředky. U nás je to těžké. Město nám pomáhá, kraj taky. Jenže větší firma v regionu není. Vary jsou navíc lázeňské město, takže tady není ani žádný průmysl. Není možné u nás vybudovat ani průmyslovou zónu.